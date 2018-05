Harvey Weinstein feladta magát

A szexuális zaklatással vádolt filmmogul önként feladta magát a New York-i rendőrségen, ahol nemi erőszak és szexuális bűnözés miatt emeltek vádat ellene – írja a Fox News.

Harvey Weinstein botránya tavaly októberben robbant ki, azóta rengeteg nő számolt be arról, hogy a producer szexuálisan zaklatta őket. Ő végig azt állította, a vádak hamisak, most viszont mégis önként adta fel magát a New York-i rendőrségen.

Később hivatalosan is vádat emeltek ellene két nő ellen elkövetett nemi erőszak és szexuális bűnözés miatt. Az egyikük valószínűleg Lucia Evans, akit a 66 éves producer 2004-ben kényszerített orális szexre.

Weinsteint több tucat nő vádolta meg szexuális zaklatással, bántalmazással vagy nemi erőszakkal. A filmmogul végig ártatlannak vallotta magát.