Christopher Nolan megmondta, kit tart minden idők legnagyobb rendezőjének

Christopher Nolan nem csupán csavaros filmjeivel (Memento, Eredet, Sötét lovag-trilógia etc.) hívja fel magára a figyelmet, de ahol csak teheti, elmondja, mennyire fontosnak tartja, hogy a filmeket celluloidra forgassák. No nem annyira megrögzött analóg-mániás, mint Quentin Tarantino, aki kijelentette, hogy ha nem forgathat celluloidra, akkor abba is hagyja a filmezést - de Nolan is igyekszik csak akkor digitális trükköket alkalmazni, amikor muszáj. Legutóbbi filmje, a Dunkirk nemcsak egy második világháborús történet volt, de tisztelgés a klasszikus filmgyártás és narratíva előtt. Egy friss podcastben az analóg filmkészítés szépségei mellett arról is beszélt, kit és miért tart minden idők legnagyobb filmrendezőjének.