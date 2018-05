Sherlyn Chopra újabb forró fotóval örvendeztette meg követőit az Instagramon. A 33 éves indiai színésznő és modell nem először teszi közszemlére bájait, 2014-ben ő volt az első indiai nő, aki a Playboy magazinnak pózolt, sőt azt is felvállalta, hogy pénzért bújt ágyba férfiakkal. Az erotikus filmekben is szereplő Chopra ezúttal sem vitte túlzásba az öltözködést, lenge fekete ruhácskában feküdt be a gardróbszekrénybe.