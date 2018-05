A film 35 ezer éves, állítja egy brit múzeum tárlata

Alapítói szerint a film 35 ezer éves történetére tekint vissza a kenti tengerparti városban, Dealben megnyílt múzeum. Ráadásul a városban nincs is mozi.

A film története a mozgó kép története, ez pedig egészen a festett barlangfalakra a fény játéka révén vetülő árnyékokig vezethető vissza

- idézte a The Guardian brit napilap honlapja a múzeum társalapítóját, Joss Marsh professzort.

Dealben nincs mozi, de a múzeum gyűjteménye gazdag tárháza a mozis kellékeknek: kamerák, plakátok, grafikák és olyan kétszáz éves optikai játékok is szerepelnek a kollekcióban, amelyek a mozgófilm felfedezése előtt szórakoztatták a közönséget.

A múzeumot a filmarchiválás ismert brit szakértője, David Francis hozta létre feleségével, Marsh-sal, aki a popkultúra történetével foglalkozik. Mindketten egy élet munkájával gyűjtötték össze a különleges relikviákat.

A Brit Birodalom Rendjével (OBE) 1982-ben kitüntetett Francis korábban két múzeumot alapított már: a nyolcvanas években közreműködött a Brit Filmintézet részeként létrehozott londoni Mozgókép Múzeum felállításában. Később az Egyesült Államokba költözött, ahol a Kongresszusi Könyvtár fantasztikus filmgyűjteményében dolgozott.

Marsh és Francis Amerikában találkozott, majd együtt költöztek Kentbe, ahol az asszony családja él. Az utóbbi két évben kezdték el megvalósítani álmukat, a deali múzeumot, amely egy kis ház két emeletét foglalja el.

A megnyitóra egy különleges filmklipet állítottak össze, amelyben Murnau 1922-es klasszikusa, a Nosferatu és Orson Welles 1949-es film noirja, A harmadik ember részlete is szerepel. A házaspár elmondta: úgy tekintenek a múzeumra, mint nyugdíjaskori elfoglaltságra, de Francis azt sem zárta ki, hogy "visszaesőként" mégsem ez lesz az utolsó nagy projektjük.