Annette Bening: egy amerikai szépség, aki csodálatos Júlia volt

Annette Bening kivételes képességeivel kapcsolatban soha nem merültek fel kételyek. 1992 és 2017 között hétszer jelölték Golden Globe-ra, kétszer meg is kapta. Négy Oscar-jelölése van: Svindlerek (1991), Amerikai szépség (2000), Csodálatos Júlia (2005), A gyerekek jól vannak (2011). Lassan itt az ideje, hogy menetrendszerűen megérkezzen a következő is. Ennek semmi akadálya, hiszen folyamatosan dolgozik. Amióta felbukkant Hollywood világában, azóta ugyanúgy sugárzik belőle intelligencia és erotika. Sohasem hajszolta a sikert, és mégis sorra megtalálták a korához illő jó szerepek.

Annette Bening San Franciscóban tanult színészetet, itt és más nagyvárosokban játszott elsősorban klasszikusokat. Shakespeare-en és Csehovon edződött. Ahogy szerepet kapott egy Broadway-vígjátékban, rögtön elnyerte a Tony-díjat is. Időnként egy-egy főszerep kedvéért visszatér még a színház világába. Ő is a számos példa közé tartozik, hogy többet tanul valaki a szakma lényegéről jó minőségű, klasszikus színházban, mint gyenge filmekben játszva. Aztán persze meg kell tanulni a technikát, hogy egy egész estés szerep felépítése helyett hogyan kell tíz másodperces snittekbe sűrítve megteremteni a figurát.

Annette Beningről pályája kezdetén teljesen világos volt, hogy bombajó nő, minden mozdulata erotikával van átitatva. Egyetlen pillantásából egyértelmű, hogy milyen intelligens. Bárki bármiben látja, azonnal meglátszik, hogy érzékeny színész, legyen szó akár drámáról, akár komédiáról. Huszonévesen már Lady Macbeth szerepét játszotta, amit sok színésznő pályája megkoronázásaként kap meg. Ahogy feltűnt Hollywood világában, egészen egyedülálló sorozatot produkált abból, hogy milyen rendezők adtak neki szerepet és milyen partnerek oldalán. Közben négygyerekes családanya lett, ehhez a projektjéhez ráadásul megszelídítette a filmes világ egyik legveszélyesebb szívtipróját.

Néhány tévésorozat egyepizódos szerepe és egy családi vígjáték után nem kisebb név, mint Milos Forman fedezte fel magának Annette Beninget. Ma már nagyon óvatosak a producerek, akkor is kitérnek egymás útjából, ha csak ugyanazt a témát találják meg maguknak. Harminc évvel ezelőtt még nemes párbajra került sor két kiváló rendező között. Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos, főfoglalkozására nézve tábornok 1782-ben írt egy levélregényt, ami tulajdonképpen csak az erotikáról szól, de annak a mélységeiről. Furcsa, hogy ebből az alapanyagból előbb nem készült film, és még furcsább, hogy Stephen Frears és Milos Forman egyszerre nézték ki maguknak. A Veszedelmes viszonyok előbb került a mozikba, és a nézők nem voltak annyira ínyencek, hogy rövid időn belül még egyszer megnézzék ugyanazt a történetet. Milos Forman filmjében, a Valmont-ban viszont Colin Firth partnereként annyira jó volt Annette Bening, hogy éppen Stephen Frears kérte fel, hogy a Svindlerek-ben játsszon el még egy szexuálisan túlfűtött figurát. Annette Bening harmadik hollywood-i filmje máris Oscar-jelölést hozott neki. Megkezdődött szakmai együttműködése Mike Nicholsszal: Képeslapok a szakadékból (Meryl Streep), Csak egy lövés (Harrison Ford), A nőfaló ufó. A Feketelistán című filmben Robert de Niro oldalán volt főszereplő, és Michael Douglas mellett domborított a Szerelem a Fehér Házban-ban. Mindezt pár év alatt: a már a hetvenes években befutott sztárok mellé zárkózott fel.

Warren Beatty nem a hetvenes években, hanem a hatvanas években lett sztár. A nyolcvanas évekre már a „maga ura” lett: producere és akár rendezője is volt azoknak a filmeknek, amiknek főszerepeit eljátszotta. Las Vegas alapítójának, egy kőkemény gengszternek az élettörténetét nézte ki magának. Benjamin Siegel gyűlölte saját gúnynevét (pedig a maffiában mindenkinek van): a Bugsy (bogaras, mániás, őrült) szeszélyes természete és extrém ötletei miatt ragadt rá. A szesztilalom feloldása után a szervezett bűnözés más irányban volt kénytelen terjeszkedni. A keleti parti maffia ráadásul offenzívát indított a nyugati part elfoglalására is. Las Vegasban már voltak kaszinók, de Bugsy ötlete volt, hogy szállodakomplexumot hoz létre a sivatag közepén, ahová csak a szerencsejáték miatt érkeznek a vendégek. A vállalkozás azonban nem vált elég gyorsan jövedelmezővé, ezért a türelmetlen befektetők egy bérgyilkossal kivégeztették Bugsyt. Pedig később kiderült, hogy nem is volt olyan hóbortos az ötlet. Bugsy se veled, se nélküled szerelmi kapcsolatban élt Virginia Hill-lel, aki legalább olyan temperamentumos volt, mint ő, és a kaszinó vezetésében is részt vett.

Warren Beatty tisztában volt vele, hogy milyen erős forgatókönyv került a kezébe. Ezúttal csak a főszerep eljátszására koncentrált, neves rendezőt kért fel Barry Levinson személyében. A mellékszereplők esetében is nagy körültekintéssel járt el: Harvey Keitel, Ben Kingsley és még sokan mások. Virginia Hill szerepére pedig Annette Bening. Nem lehet tudni, hogy a forgatás időbeosztása és a két főszereplő privát kapcsolata hogyan alakult egymáshoz képest. A filmet nézve egyértelmű, hogy Annette Bening és Warren Beatty között izzik a levegő. Nem sokkal később összeházasodtak, négy gyerekük született, már túl vannak az ezüstlakodalmukon. Ez azért is érdekes, mert Warren Beatty Hollywood egyik legnagyobb nőcsábászának hírében állt, aki örökre agglegény fog maradni. 55 évesen változtatott életelvein. A Bugsy nyolc Golden Globe- és tíz Oscar-jelölést kapott, mára filmklasszikusnak számít. 1994-ben a híres pár A sors útjai címmel forgatott egy romantikus komédiát, aztán sokáig nem dolgoztak együtt. Az utóbbi években keresik a lehetőséget rá. Howard Hughes extravagáns figurájáról készült az Aviátor is, de a 2016-os Kivétel és szabály-ban is megjelenik Warren Beatty alakításában, viszont a főszereplők Lily Collins és Alden Ehrenreich. Annette Bening Lily Collins anyját játssza. Warren Beatty példáját pedig azóta olyan örök agglegények követték, mint például George Clooney 53 évesen, vagy most Hugh Grant 57 évesen.

Ian McKellen főszereplésével sűrű, izgalmas verziója készült el Shakespeare III. Richárd-jának, amely a harmincas évek Angliájában játszódik. Annette Bening erős Erzsébet királynő benne. Sokoldalúságát mutatja, hogy a Támad a Mars!-ban meg nagy lendülettel bohóckodik. Tim Burton már korábban is szeretett volna vele dolgozni, de a Macskanőt terhesen nem lehetett megoldani, így kapta Annette Bening helyett Michelle Pfeiffer. Edward Zwick jól sikerült akciófilmje, a Szükségállapot főszereplői Annette Bening mellett Denzel Washington és Bruce Willis. Neil Jordan költői szépséget tudott vinni egy misztikus thrillerbe, a Gyilkos álmok sokkal jobb film, mint a magyar címe. A főszereplők között telepatikus kapcsolat van: Annette Bening és Robert Downey Jr. nagyot játszanak.

Sam Mendes jónevű színházi rendező volt, aki első filmjével mindjárt történelmet írt. Az Amerikai szépség mindenféle „best of” válogatások stabil szereplője. Oscar-tarolás: legjobb film, legjobb rendezés, legjobb eredeti forgatókönyv (Alan Ball), legjobb operatőr (Conrad Hall), legjobb férfi főszereplő (Kevin Spacey). A feleségét játszó Annette Beningnek is jutott egy Oscar-jelölés. 2003-ban Kevin Costner klasszikus westernt rendezett a saját főszereplésével, női főszereplő: Annette Bening. Ezt követte a Csodálatos Júlia, amely a harmincas évek londoni színházi világában játszódik. Julia Lambert színésznő próbál szembenézni vele, hogy már nem fiatal, és kétségek gyötrik, hogy kell-e még a közönségnek. Annette Bening brillírozik, partnerei többek között: Jeremy Irons és Michael Gambon. Újabb Oscar-jelölésében nyilvánvalóan szerepe volt a film rendezőjének is, aki nem más, mint Szabó István. Annette Bening nagyjából harminc és negyvenöt éves kora között eljátszott tizenhat főszerepet: neves rendezőkkel dolgozott, jobbnál jobb színészek méltó partnere lehetett. Ennél kisebb szakmai teljesítménnyel is sztárstátuszba kerülhet valaki. Annette Beningnek a családanyastátusz jobban tetszett. Mindig is távol álltak tőle a sztárallűrök. Kiegyensúlyozott életet élt, sohasem kereste a reflektorfényt.

Egy színésznő előtt negyvenes évei közepén elkezdenek beszűkülni a lehetőségek Hollywoodban. Ráadásul Annette Bening aktív harmincas évei egybeestek a kilencvenes évekkel. Már ókori szerzőknél is lehet olvasni, hogy régen minden jobb volt, egy ilyen kijelentésnek kevés súlya van. Kellő távlatból annyi azért játszik, hogy az amerikai filmgyártás kreatív időszakát élte a kilencvenes években. Bátrabbak voltak a stúdiók, jobban bíztak a közönségben. A forgatókönyvírók nem klónozással foglalkoztak, hanem igyekeztek a műfajok határain belül egyedi sztorikat, összetett figurákat kitalálni. Nagy szükség volt az olyan képességű színészekre, mint Annette Bening. Talán lassan átevickélünk majd a franchise-ok és előzményfilmek korszakán. A Disney kockázatminimalizáló taktikája megingott: a nézők nem tódultak úgy egy Star Wars-előzményfilmre, mintha muszáj lenne nekik. Kérdéses lett a Transformers folytatása is. Persze az is igaz, hogy maga Annette Bening is benne lesz egy jövőre bemutatásra kerülő Marvel-filmben.

Annette Bening pedig pályáján tovább lépve megérkezett az anyaszerepekhez: Kés, villa, olló, Huszadik századi nők. 2010-ben egy leszbikus párról filmet csinálni már nem volt különösebben merész húzás. Az Annette Bening és Julianne Moore által játszott női pár két tinédzser gyereket nevel minden probléma nélkül A gyerekek jól vannak című vígjátékban, a bonyodalmak abból adódnak, hogy a tizenéveseket mégsem hagyja nyugodni a kérdés, hogy ki a biológiai apjuk. A szerelem arca ötvenesek párkapcsolatáról szól, Ed Harris benne Annette Bening partnere. Nemcsak az anyaszerepek érték el Annette Beninget, de szívesen vállal mellékszerepeket is (főleg, ha a főszereplő Al Pacino, mint a Danny Collins-ban), vagy részvételt kisebb költségvetésű produkciókban, ha Csehov Sirály-ának az egyik főszerepét játszhatja el. Az 53 éves korában a Becstelen brigantyk-nak köszönhetően hollywoodi villámkarriert csináló Christoph Waltz következő filmjének (Georgetown) nemcsak főszereplője, de rendezője is, partnere: Annette Bening. Ebből az együttműködésből még akármi kisülhet. A gyerekek jól vannak főszerepéért kapott negyedik Oscar-jelölése után különben is lassan itt az ideje az ötödiknek Annette Bening eddigi „tempója” szerint.