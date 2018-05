Harvey Weinstein múlt hét végén önként feladta magát a New York-i rendőrségen, ahol nemi erőszak és szexuális bűncselekmények miatt emeltek vádat ellene. A bíróság később egymillió dolláros óvadékkal szabadon engedte a magát ártatlannak valló filmmogult. A manhattani vádesküdtszék most megtette az amerikai büntetőeljárás első hivatalos lépését: többrendbeli nemi erőszakkal, egy rendbeli, magatehetetlen személy sérelmére elkövetett erőszakos közösüléssel vádolják Weinsteint. Vagyis hivatalosan is jóváhagyták a filmes elleni vádakat.