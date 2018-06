Világsztárok, szexi modellek és két Han Solo egy helyen

Még egy olyan sokat tapasztalt színésznő, mint Penelope Cruz is izgul a saját filmpremierjén. Stinget viszont az sem zavarja, ha fotósok százai mászkálnak a háta mögött, miközben a Palais lépcsőjén adja elő a Message in a Bottle-t. Az Elizabeth Taylor kezdeményezésére létrejött jótékonysági rendezvény, az amfAR partiján hemzsegtek a sztárok, Michelle Rodrigueztől kezdve Pierce Brosnanig, de az olyan csodaszép modellekből sem volt hiány, mint a magyar Mihalik Enikő. A Solo: Egy Star Wars-történet alkotói is végigvonultak a Croisette-n, Cate Blanchett pedig a gyermekrabszolgaság felszámolásáért folytatott harc fontosságáról beszél. Návai Anikó videoriportja a cannes-i vörösszőnyegről.