Vin Diesel visszament az iskolába és ledoktorált

Vin Diesel 50 évesen tiszteletbeli PhD-t kapott a New York-i Hunter főiskolától, ahová eredetileg színész tagozatra jelentkezett, de nevelőapja tanácsára szakot váltott. Végül az angol nyelv és irodalom szak mellett döntött: itt kezdett forgatókönyvírással is foglalkozni. Majd csaknem 30 évvel később visszatért az intézménybe, hogy átvehesse kisdoktori oklevelét.

Vin Diesel három évet járt a New York-i Hunter College-ba, aztán Los Angelesbe költözött, hogy valóra válthassa filmes álmait. A főiskolai évek alatt született két forgatókönyvötlete is, később mindkettőt megvalósította. A félig-meddig életrajzi, a cannes-i filmfesztivált megjárt Multi-Facial-nek nem csupán író-rendezője-producere és főszereplője volt, de a zenéjét is ő szerezte, s nagy szerepet játszott karrierje beindításában, ahogy az 1997-ben szintén önerőből leforgatott Strays című nagyjátékfilmje (szintén ír-rendező-főszereplőként) is, amivel szerepelt a Sundance fesztiválon.

Végül mégsem a forgatókönyvírás, hanem a filmszínészet csinált belőle sztárt - Steven Spielberg figyelt fel rá (a fáma szerint Diesel Morgan Freemanen keresztül juttatta el a rendezőhöz a Multi-Facial VHS-kópiáját, a Strays-t pedig már a Sundance-en látta Spielberg), s kínált neki (kicsi, de kifejezetten Dieselre szabott) szerepet a Ryan közlegény megmentésé-ben (1998).

Aztán a 2000-es évek elején jött a Pitch Black, a Halálos iramban, a xXx, s Dieselből egy csapásra az akciófilmek szupersztárja lett. Most már PhD-vel.