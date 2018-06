Enyedi Ildikó filmje, a Testről és lélekről 2017-es győzelme után ismét egy olyan film nyerte a Berlinálét, ami az intimitásról szól, főhőse ezen a téren küzd kihívásokkal. A román Touch Me Not (Ne érj hozzám) éppolyan szerzői művészfilm, mint a magyar Oscar-jelölt, de minden téren sokkal különösebb, kísérletezőbb alkotás, még ha ez nem is teszi jobb filmmé. A Touch Me Not-ot a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában láttuk Kolozsvárott.

A Touch Me Not első látásra dokumentumfilmnek tűnik. Aki megnézi, biztos lehet benne, hogy dokumentumfilmet látott, még Adina Pintilie rendezőnő is felbukkan benne, önmagaként, kamerával felszerelkezve.Ezzel szemben a valóság az, hogy ez inkább áldokumentumfilm, az alkotóktól ugyanis azt hallani, hogy ez egy kísérleti projekt, ami félig fikció, félig dokumetum, profi és amatőr színészek is szerepelnek benne. Az alanyok egyike, a súlyos testi fogyatékossággal élő Christian egészen biztosan nem profi színész, de a főhőst játszó Laura Bensonnak terjedelmes filmográfiája van az imdb.com-on, ahogy Tómas Lemarquisnek is, aki olyan filmekben szerepelt, mint a Szárnyas fejvadász 2049 és az X-Men: Apokalipszis.

A film Benson karakterét állítja középpontba, aki láthatóan introvertált, szorongó és fél az intimitástól, ezért különféle prostituáltak szolgáltatásait veszi igénybe, például nézi, ahogy egy fiatal férfi előtte zuhanyozik és maszturbál, majd továbblép egy pocakos szexgurura és egy transzneműre, aki férfinak született, de azóta mellei vannak. A történet a nő fejlődését mutatja be: a két prosti sokkal inkább pszichológus vagy szexterapeuta az életében, akiknek köszönhetően Benson figurája végül képessé válik az intimitásra Lemarquis karakterével, akinek megvan a maga baja, például tinédzserkora óta nincs szőr a testén, és nem tudja elengedni az exét. Persze nem lehet tudni, mennyi igaz ebből az igencsak rejtélyes, sőt olykor zavaros történetből, tényleg vannak-e ilyen problémái ezeknek a színészeknek vagy fikció-e az egész, de a lényeg úgyis a hitelesség, és abból itt nincs hiány.



Pintilie a filmben azt meséli magáról, hogy nagyon nehezen szakadt le az anyjáról, és betegesen fél attól, hogy aktuális párja elhagyja - láthatóan hasonló problémákkal küzd, mint Benson karaktere. Sok játékidőt kapnak a mellékszereplők is, főleg Christian, aki nyaktól lefelé képtelen mozogni. A gyerekkoráról azt mondja, hogy

úgy éreztem magam, mint egy testetlen agy, akit mindenhova cipelnek viszont aztán felfedezte, hogy pénisze speciel normálisan működik, és azóta nemhogy imádja a szexet, de komoly barátnője is van. Ő tehát egyfajta kontraszt a film két nőkarakterével szemben, akik testileg egészségesek, csak pszichésen nem.



A film kevés magyarázatot ad, sokkal inkább vizuális élmény, semmint intellektuális és pszichologizáló.Alighanem tudatos koncepció, hogy nem az agyunkra akar hatni, hanem a zsigereinkre, mivel amellett érvel, hogy gyakrabban kellene félretennünk a racionális gondolkodást a testünk kiélvezése javára. Rögtön az első snittje egy péniszre fókuszál, sok benne a meztelenség és a szex, és nem is a szokványos fajtából, például betekintést nyújt egy szexklubba is, ahol Christian és Tómas mellett orgiázó szadomazochistákat látunk, a képsorok ereje pedig Gaspar Noé Visszafordíthatatlan-jának melegbáros jelenetét idézi.



Ami a film színvonalát illeti, az nagyon hullámzó, összességében még csak jónak sem nevezhető a Touch Me Not. Közepes alkotás, még ha nem is ez a legjobb szó egy ennyire szokatlan munkára. Pozitívuma, hogy sok olyasmit vonultat fel, amit nagyon ritkán látni mozivásznon, azaz bátor és őszinte film, más kérdés viszont, hogy legfeljebb terápiaként tud hatni a nézőre, viszont erre sokaknak nincs szüksége.