A 17. alkalommal megrendezett fesztiválon a fődíjat, a Transilvania Trófeát a paraguayi Marcelo Martinessi rendezte Las herederas (The Heiresses/Az örökösök) című dráma kapta. A fesztiválról mi is tudósítottunk, a programban szerepelt többek közt Terry Gilliam új alkotása egyenesen Cannes-ból, az év legjobb olasz filmjének választott maffiás musical, egy Oscar-jelölt a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában, az Arany Medve-győztes a Berlináléról és egy Mia Wasikowska nevével fémjelzett horror a Sundance-ről.

A Kocsis Ágnes és Dagur Kari rendezőkből, valamint Vlad Ivanov színészből álló zsűri

a nagyszerű rendezésért és magával ragadó tempó miatt

adták a fődíjat Marcelo Martinessi idős leszbikusokról szóló filmjének.

A közönségdíjat a dán The Guilty (Den skyldige) kapta, Gustav Möller rendezése, ami ugyanezt az elismerést hozta el a Sundance-ről is.

A legjobb alakításért járó díjat a Horgony és remény (Anchor and Hope) három főszereplő színésze, Natalia Tena, Oona Chaplin és David Verdaguer kapták, a legjobb rendezésért pedig az elsőfilmes dán Hlynur Palmason (Téli fivérek) vihetett haza kitüntetést.

A FIPRESCI-díjat a politikailag inkorrekt filmeket felvonultató szekcióból az osztrák Ruth Mader Life Guidance című filmje kapta, az legjobb román mozifilm a Pororoca lett Constantin Popescutól, a Berlinale-győztes Touch Me Not-nak be kellett érnie egy román filmeknek járó különdíjjal. A legjobb román debütálást is díjazták, ez Ivana Mladenovic munkája, a Soldații. Poveste din Ferentari lett.