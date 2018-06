Meghalt a hollywoodi sci-fik sztárja

96 évesen meghalt William Phipps, aki az ötvenes évek Hollywoodjában igazi sci-fi sztárnak számított, és ő kölcsönözte a hangját a Szőke Hercegnek a Disney 1950-ben bemutatott klasszikus Hamupipőké-jében.

Phipps egy Santa Monica-i kórházban halt meg tüdőrákban. Első filmszerepe egy klasszikussá vált film noirban volt, a Crossfire-ben 1947-ben. A filmet Oscar-díjra jelölték a legjobb film kategóriájában. Az ötvenes években több sikeres sci-fiben is játszott, egy atomkatasztrófa túlélője volt a Five-ban 1951-ben, 1953-ban kétszer is harcolt a marslakókkal (Világok harca, Invaders From Mars), és játszott jetit az 1954-ben bemutatott The Snow Creature-ben.

Walt Disney személyesen választotta ki őt a Szőke Herceg hangjának az 1950-es Hamupipőke alkalmával. Vele próbálták eladni a filmet egy nyereményjáték keretein belül: egy szerencsés nő randizhatott vele.

1922-ben született az Indiana állambeli Vincennes-ben. Rádiósként részt vett a II. világháborúban, amiben a bátyja elesett.

Pályája elején Charles Laughton színházi rendező karolta fel, akit később ő győzött meg arról, hogy érdemes Robert Mitchumot választania A vadász éjszakája főszerepére - a filmből aztán óriási klasszikus lett. Később játszott Marlon Brando (Julius Caesar, 1954) és Kirk Douglas (Lust for Life, 1956) oldalán is.