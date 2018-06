Ez lehet minden idők legrosszabb filmje - mutatjuk a posztert

Tom Six Az emberi százlábú című film rendezőjeként híresült el, amihez aztán két folytatást is készített, annak ellenére, hogy a kritikusok utálják a munkásságát, a nézők közül pedig csak a trashrajongókat nyerte meg. A holland botrányhős most bejelentette az új filmjét, és posztert is mutatott hozzá.

A The Onania Club című filmet a produkció sajtóközleménye nevezi

minden idők egyik leggonoszabb, legembertelenebb filmélményének.

A poszteren egy szóviccet süt el Tom Six:

Jöjj és láss, láss és menj el.

A poszteren látunk símaszkos fegyverest, a World Trade Center ikertornyait, hadifoglyokat térdelve, síró csecsemőt, hullát napszemüvegben és rákos beteget.

Már Az emberi százlábú is besorolható minden idők legrosszabb filmjei közé, de könnyen lehet, hogy a The Onania Club alulmúlja majd a trash olyan klasszikusait is, mint a 9-es terv a világűrből vagy a The Room.