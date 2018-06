Az Oscar-díjas rendező, aki botrányt csinált az irodalomból

Tony Richardson 90 éves lenne. A brit új hullám, a free cinema nagy művésze 1991. november 14-én halt meg, az AIDS egyik híres áldozata 1964-ben rendezői Oscar-díjat kapott a Tom Jones című Fielding-adaptációért.

Tony Richardson 1928. június 5-én született Cecil Antonio Richardson néven. Szülei gyógyszertárat üzemeltettek, őt azonban jobban vonzották a művészetek. Egyetemi tanulmányait Oxfordban végezte, az egyetem drámai körében kezdett színészettel foglalkozni, de a francia újhullám neves elindítóihoz hasonlóan (Francois Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Éric Rohmer, Claude Chabrol) Richardson is először filmkritikusként jelent meg a mozgókép világában: első kritikáit a neves Sight and Sound folyóiratban publikálta.

Diplomája megszerzése után (1953) a BBC-nél kezdett dolgozni, majd két év múlva csatlakozott az angol színházi világ megújításáért megalapult British Stage Companyhez, ahol 1956-ban rendezőként és társigazgatóként kezdett dolgozni. Színházi rendezőként 1956-ban alapozta meg hírnevét, amikor színre vitte John Osborne Dühöngő ifjúság című, a háború utáni fiatalok életérzéseit összesűrítő realista darabját. Egy évvel később Laurence Oliviert rendezte a következő Osborne-sikerben, A komédiás-ban.

Richardson a színház és az irodalom szeretetét a filmbe is átvitte – no meg gyümölcsöző munkakapcsolatát John Osborne-nal, akivel (és Harry Saltzman producerrel) 1958-ban saját filmvállalatot alapított Woodfall Film Productions néven.

Igaz, első filmjét nem irodalmi alapanyagból készítette: az 1955-ben elkészült (a cseh származású Karel Reisszel közösen rendezett) A mama nem engedi még „csupán" dokumentarista kisfilmes kísérlet volt (ahogy a francia újhullám neves direktorai közül is sokan ebben a formában próbálkoztak először) a brit fiatalok szubkultúrájáról, arról, hogyan adják át magukat a külvárosi fiatalok a zene és a tánc őrületének. A zajos színpadi sikereket pedig a free cinema iránt egyre elkötelezettebb Richardson 1958-ban megfejelte első játékfilmjével: Dühöngő ifjúság, a főszerepben Richard Burton és Claire Bloom. Ma már nehéz ráérezni a film erejére, sokaknak leginkább hatásosan fényképezett, de mégiscsak ügyetlenül filmre vett színházi kamaradarabnak tűnhet, hiába viszi ki szereplőit a zárt térből a szabadba. S valóban, igazi erejét, azt, hogy friss hangot szólaltatott meg a (brit) filmvilágban, leginkább a következményein lehet lemérni: hiteles és hihető párbeszédekkel szólt a háború utáni ifjúság létkérdéseiről. Ahogy a lázadás hiábavalóságáról és a feladásról szóló Osborne-darab sem formabontó szerkezetével képviselte a modern színházat, és az irodalmi és társadalmi „lázadást", hanem kendőzetlen nyelvi naturalizmusával, hiteles dialógusaival és élethelyzeteivel, a külvárosi kisszobák atmoszférájának precíz megfestésével váltott ki elementáris hatást– főként a korszak „jóléti társadalomba" beilleszkedni képtelen nemzedékében.

A Woodfall és Richardson következő filmje is Osborne-adaptáció volt: A komédiás (1960), ahol Laurence Olivier vásznon is életre keltette a nagy mutatványért minden alkura képes, nagyszerű, de kisstílű ripacs, Archie Rice figuráját.

Az irodalmi alapanyagokhoz vonzódó Richardson 1961-ben Hollywoodban filmesítette meg William Faulkner Szentély című regényét, Yves Montand és Lee Remick főszereplésével (a film megbukott), s ugyanebben az évben tört ki Richardsonból a valódi filmrendező. Az új brit naturalista irodalom (dühös ifjúság, avagy kitchen sink realism) szerzőnőjének, Shelagh Delaney Egy csepp méz című drámájának adaptációja az első olyan Richardson-film, ahol erőteljesen kibontakozott filmrendezői tehetsége: az „irodalmi" film elkötelezettje először volt képes kilépni a szolgai adaptációból, s valódi „filmet" rendezni az irodalmi alapanyagból.

Holott cseppet sem könnyű alapanyagról van szó: a mű egy fekete matrózba beleszerető, s teherbe eső, a nyomorult környezet ellenére gyerekét megszülni akaró csúf lány és egy furcsa, meleg fiú „testvéri" szeretetéről, illetve a lány zsarnoki anyjáról szól. Richardson mesterien elegyíti a lesújtó hátsóudvari naturalizmust a finom életigenlő költészettel – az Egy csepp méz így lett hiteles természetrajz a külvárosi mindennapok szürkeségébe színt hozó emberi érzésekről.

A fáma szerint a hősnő szerepére a rendező kétezer jelöltből választotta ki Rita Tushinghamet – szakítva azzal a korábbi metódusával, hogy irodalmi filmjeihez neves színészeket (Burton, Olivier, Montand) csábítson, Richardson egyre inkább abban volt érdekelt, hogy az új brit filmművészet számára új, a maguk keresetlen akcentusán megszólaló színészeket toborozzon, akik „keresetlenül" őszinte játékukkal képesek voltak természetesen viselkedni a kamerák előtt. Mintha csak a való életből csöppentek volna a moziba. Így aztán, miközben a színpadi és irodalmi művek egyre inkább közelítettek a filmvásznon a valósághoz (mintegy az eredeti művek szerzőinek indíttatását is kiszolgálva), a free cinema egy egész színészgenerációt termelt ki a film és színház számára (olyanokat, mint Tushingham, Albert Finney, Richard Harris vagy Tom Courtnay).

Ugyancsak a realizmus (vagy dokumentarista hitelesség) iránti elköteleződést mutatja egy másik anekdota az Egy csepp méz forgatásáról. Az egyik belsőben forgatott jelenetnél valamelyik stábtag egy fal kiverését javasolta, hogy a jelenethez a kamera a hatás fokozását elérő helyre kerülhessen. Richardson viszont elutasította az ötletet: az eredeti helyszín meghazudtolásának, a valóságos élet illúziójának megteremtésére tett törekvéssel szembeni fogásnak érezte. Az „irodalmi" film így egészült ki Richardson esetében a dokumentarista filmesztétika igényével.

Aztán jött A hosszútávfutó magányossága (1962). Az Allan Sillitoe novellájából készült film (amit gyakran hasonlítanak Truffaut Négyszáz csapásá-hoz) magába sűríti mindazt, ami a brit újhullámot jellemzi: a munkások sorsát, a brit „észak" környezetrajzát és létélményét, a hatalommal és a játékszabályokkal szembeni lázadó magatartást, a szabadságigényt.

A film hőse (Tom Courtenay) egy nyomorúságos körülmények között nevelkedő, javítóintézetbe került ifjúkori bűnöző, aki sportteljesítményével kitörhetne, de úgy érzi, a mindent eldöntő verseny is csak mások célját szolgálja, ezért szándékosan veszít. Az eredeti elbeszélés belső monológos, emlékezős szerkezetét Richardson kiváló flashback-játékkal adja vissza, miközben olyan erős és kemény atmoszférát teremt, hogy az túlmutat az irodalmi kiindulóponton (pedig a forgatókönyvet Siltoe maga írta). Richardson és a free cinema legjobb filmje ez.

Még akkor is, ha Richardson az Oscar-díjat a következő nagyszerű adaptációért, a Tom Jones (1963) című Henry Fielding-feldolgozásért kapta. Sőt, a film összesen négy aranyszobrot kapott, a legjobb film, rendező és zene elismerése mellett a legjobb adaptált forgatókönyv díját is: Fielding veretes regényéből a „dühös ifjúság" világsztárrá lett drámaírója, John Osborne írt szkriptet.

A Tom Jones 18. századi kosztümös kalandjának egyébként sincs semmi köze az épp ekkor kifulladóban lévő brit újhullám sivár realizmusához – a mozgóképes mozgalom vívmányaiból Richardson is csak annyit tartott meg, hogy ragaszkodott az irodalmi alapanyaghoz (felettébb érdekes, hogy a brit free cinema mennyire rákúszott az irodalomra, miközben más filmes új hullámok épp hogy szabadulni akartak az irodalom ölelésétől), és a főhőse lázadó. Máskülönben a Tom Jones életigenlésben meghempergetett komédia, hihetetlenül színpompás vizuális kavalkád, nem kevés képzőművészeti utalással, játékossággal és érdekesebbnél érdekesebb kikacsintásokkal. Újító film: nem csupán Richardsontól volt meglepő, hogy a 18. századi brit irodalom legfontosabb pikareszkregényét feldolgozta (vagyis az, hogy szakított a komor témákkal), de parádés megvalósítása csúcsra járatta az akkor még kevésbé divatos önreflexiót a filmvásznon.

Kiváló, önmaga jogán értékes, a frivolt a lírai finomsággal, a komikumot a társadalmi realizmussal ötvöző filmadaptáció a Tom Jones: egyáltalán nem egy afféle szolgai filmes illusztrációja a minden szempontból alapműnek számító Fielding-regénynek. John Osborne remek munkát végzett a terjedelmes alapanyag sűrítésével, s még ezt is sikerült fokoznia Richardsonnak azzal, hogy a kosztümös világot filmes anakronizmussal támogatta meg: a némafilmeket idéző megoldásokkal. Az egyes fejezeteket szöveges inzertekkel választotta el (olyan parádés szövegekkel, mint „Tom Jones – Akiről mindenkinek az volt a véleménye, hogy akasztófán fogja végezni"), néhol burleszkre hajazó, zongorafutamokkal kísért filmtrükkökel egyszerre fokozza és oldja a feszültséget, miközben olyan fogásoktól sem riadt vissza, hogy a színészek kilépjenek szerepükből, és a kamera felé fordulva kommentálják a jelenetet.

Alaposabban megvizsgálva a Tom Jones egyáltalán nem lóg ki a rendező addigi életművéből: csupán a komort komikusra cseréli, de éppen úgy a lázadást és a szabadságigényt helyezi a középpontba, mint korábbi filmjei, nem kevés társadalomkritikával, s kiváló szereplőgárdával (Albert Finney, Susannah York, Hugh Griffith, Joan Greenwood parádésat alakítanak).

Az 1964-es Oscar-gála sikerét meglovagolva Tony Richardson ismét Hollywoodban próbálta ki magát: Evelyn Vaugh regényéből forgatta A megboldogult (1965) című fekete komédiát, ami még hozta a Richardson-formula erejét, de már (utólag visszagondolva) jelezte a művészi energia fogytát. Az 1967-es Marguerite Duras-adaptációja, A gibraltári matróz eleve tévedés (hiába szerepel benne két szerelme: Jeanne Moreau és Vanessa Redgrave), az egy évvel később készült A könnyűlovasság támadása a kiváló szereposztás és remek impresszionista operatőri munka (David Watkin) ellenére vontatottra sikerült, s Richardson folyamatosan csúszott bele a biztos középszerbe. Tévedés ne essék, a Richardson-filmeknek van ereje, de a Tom Jones-t követő időszakban már nem sikerült kiemelkedő remekművel előrukkolnia.

Hiába kísérletezett a Hamlet-tel (1969), tette meg Mick Jaggert a Ned Kelly (1970) címszereplőjének vagy hozta össze Jack Nicholsont és Harvey Keitelt egy produkcióban (Állj, határ!, 1982) – egyre kevesebb lelkesedéssel és szerzői kreativitással látott hozzá a munkához.

Karrierje alkonyán a televízióban próbálkozott: 1990-es, kétrészes Gaston Leroux-adaptációja azért az egyik legjobb a sok Az Operaház Fantomja-film közül.

1991. november 14-én halt meg Los Angelesben, AIDS-ben. Az Oscar-díjas rendező a filmtörténet legszebb és legkarizmatikusabb színésznője közül kettőt is meghódított (1962-ben vette feleségül két lányának anyját, Vanessa Redgrave-t, akit öt évvel később elhagyott Jeanne Moreau kedvéért), biszexualitását nem hozta nyilvánosságra, csak amikor kiderült számára, hogy HÍV-fertőzött.

Utolsó filmjét három évvel a halála után mutatták be.

A hatvanas évek atomkísérletei idején játszódó Kék ég megidézi Richardson hatvanas évek elején készült filmjeinek erejét, de leginkább a katonafeleség szerepében csodálatos, alakításáért Oscar-díjat nyert Jessica Lange és a látszatra gyenge férjet játszó Tommy Lee Jones miatt emlékezetes. Tony Richardson már nem tudott Tony Richardson-filmet készíteni, de utolsó erejével rendezett egy kiváló amerikai drámát.