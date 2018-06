Minden eddiginél horrorisztikusabb a Jurassic World: Bukott birodalom

Már abból lehetett sejteni, hogy a Jurassic World: Bukott birodalom minden korábbi résznél közelebb áll a horror műfajához, hogy rendezőnek J.A. Bayonát kérték fel, aki olyan rémfilmeket készített, mint az Árvaház, A lehetetlen és a Szólít a szörny. A Jurassic World: Bukott birodalom-ban viszont még így is kevés az eredeti ötlet ahhoz, hogy felérjen az elvárásokhoz.

A Jurassic World: Bukott birodalom ugyanúgy kezdődik, mint a széria korábbi filmjei: hőseink valami mondvacsinált indokkal a dínók szigetére mennek, ahol aztán elszabadul a pokol, és ahogy Jeff Goldblum karaktere, Ian Malcolm fogalmazott, jön a futás, meg a sikítás. Ez az indok ezúttal az, hogy az Isla Nublaron egy vulkán készül kitörni, ami az ott élő dinoszauruszok végét jelenti. A kormányzati beavatkozást leszavazzák - köszönhetően Malcolm meggyőző pesszimista érvelésének - így aztán az előző rész, a Jurassic World hősei, Chris Pratt és Bryce Dallas Howard egy illegális mentőakció keretein belül indulnak a szigetre.

A nagy csavar, amit már az előzetes is elárult: a mentőakció valójában orvvadászat, a küldetést szponzoráló vállalat nem megóvni, hanem eladni készül az állatokat, illetve felhasználják a génjeiket arra, hogy engedelmes mutánsokat alkossanak, akik majd vagyonokat érnek a fegyverpiacon.Ezen a ponton a film átmegy egy klausztrofób gótikus horrorba. Az aukció helyszíne egy vidéki birtokon álló ódon kastély, ahol a mutáns dínókatonák új prototípusa, az Indoraptor is elszabadul.

Az alkotók láthatóan próbálták elkerülni, hogy ötödjére is elmeséljék ugyanazt az elsőre is nehezen hihető történetet a naiv civilekről, akik azt hiszik, biztonságos a T-Rex szigetén vakációzni. Megpróbálták kihozni a dinoszauruszokat a szigetről, ezt kommunikálták azzal is, hogy a Jurassic Park címet lecserélték Jurassic World-re, jelezve, hogy immár nem egy őslénypark, hanem a világ van veszélyben.

Viszont egyfelől ez nem elég eredeti ötlet, hiszen már a Jurassic Park: Az elveszett világ című második részben is San Diegóban pusztított a T-Rex, megidézve a King Kong című klasszikust, ami szintén elhozta egy amerikai nagyvárosba (New Yorkba) a horrormonstrumot annak egzotikus környezetéből. Másfelől az alkotóknak még ezt a törekvést sem sikerült kifogástalanul megvalósítaniuk. Ha arról lenne szó, hogy kiderül, a dinoszauruszok csúnyán elszaporodtak és így lépnek emberlakta földre, akkor valóban veszélybe került volna az emberiség jövője - ahogy attól Ian Malcolm is óva int a trailerben is - viszont ha csak egyetlen T-Rex és velociraptor tépi el a láncát Amerikában, azt a problémát igen könnyű kezelnie például a hadseregnek.

Az sem válik előnyére a filmnek horrorként, hogy alacsony korhatáros, alig van benne vér, a kamera szemérmesen elfordul, akárhányszor csak dínó támad emberre.A filmben ráadásul pont annyi a logikai bukfenc, mint egy B-kategóriás horrorban. Már az egyik trailer is arra volt kihegyezve, ahogy a kastélyban élő kislány az ágyában fekszik, és beoson hozzá az Indoraptor, mintha csak a gyerek rémálma elevenedne meg. A cselekmény kontextusából viszont nagyon kilóg ez a jelenet, semmi logika nincs benne, hogy miért nem az ágy alá vagy a szekrénybe bújik el a karakter. És sajnos nem ez az egyetlen hiteltelen jelenete a filmnek, épp ellenkezőleg, ilyenek dominálják.

Az a törekvés is látszik az alkotókon, hogy új dinoszauruszokat alkossanak, hiszen a valóban él fajokról rengeteg képet láthatunk, elég csak felütni egy gyerekeknek szóló ismeretterjesztő könyvet, vagy ráguglizni a dínókra. Mutáns dínókat összeereszteni valóban élt fajokkal azért is jó ötlet, mert mindenki az utóbbiakat szereti és nekik drukkol. Viszont képtelenek voltak bármiféle kreatív szörnnyel előállni: se az előző részben felvonuló Indominus Rex, se az Indoraptor nem különbözik markánsan a T-Rextől, az Allosaurustól vagy a Velociraptortól.

Ahogy George A. Romero zombifilmjeiben az élőhalottak, úgy a dinoszauruszok is fejlődnek, mutálódnak a Jurassic-szériában. Ezúttal már nem csak a Kék nevű raptor engedelmeskedik a Chris Pratt által alakított idomárjának, de az Indoraptor is parancsot követ, viszont ebből is csak annyit profitál a film, hogy látunk néhány CGI-párbajt a dínók között.

A Jurassic World: Bukott birodalom-ból egyfajta gyerekhorrort sikerült kihoznia J.A. Bayonának, viszont a történetben épp a meseszerűsége miatt nincs feszültség, végig súlytalan marad. A látványvilág persze most is szép, Chris Pratt és Bryce Dallas Howard szerethetőek és van köztük kémia, a poénok is ülnek, de az első két, Spielberg rendezte Jurassic Park-mozi annak ellenére volt sokkal hatásosabb és rémisztőbb is, hogy a horror műfaj kliséi hiányoztak belőlük.