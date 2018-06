A Lumière Intézet tizedik alkalommal osztja ki a Lumière-díjat, amit idén Jane Fonda kap. A díjat egy fesztivál keretében adják át, amit október 18 és 21 között rendeznek meg.

Az amerikai színész a második nő, aki megkapja a díjat, Catherine Deneuve után.

Az elismerést korábban olyanok kapták meg, mint Clint Eastwood, Milos Forman, Gérard Depardieu és Ken Loach.

A fesztiválon válogatást vetítenek majd Fonda filmjeiből, és a programnak része a Susan Lacy rendezte Jane Fonda In Five Acts című portréfilm is.

A színésznő október 19-én személyesen veszi át a díjat.