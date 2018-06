Letartóztatták Vince Vaughnt

Ittas vezetésért tartóztatták le Vince Vaughnt egy ellenőrzőpontnál Manhattan Beach mellett, a színész ráadásul ellenállt a rendőröknek.

A színésznek egy szintén ittas utasa is volt, mindketten kifizették az óvadékot és távoztak a fogdából.

Ez volt a Psycho, A sejt és Az elveszett világ színészének első ilyen ügye.

Vaughnt tartóztatták már le kocsmai verekedés miatt, amiben részt vett Steve Buscemi színész és Scott Rosenberg forgatókönyvíró is, előbbit meg is késelték. Ekkor a Vaughn elleni vádakat ejtették. A színész legutóbb épp egy brutális börtönfilmben játszott, a Büntető ököl-ben (Brawl in Cell Block 99).