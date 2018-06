Ben Affleck Batman helyett inkább kiégett kosáredző bőrébe bújik

Ben Affleck újra együtt dolgozik Gavin O'Connor rendezővel, akivel közösen készítették A könyvelő című filmet. Új projektjuk egy sportdráma, a The Has-Been, ami egy kiöregedett kosarassztárról szól, aki függőségi problémái miatt elveszítette a családját, és úgy keresi egy megváltást, hogy egy vegyes etnikumú tinikből álló gimis csapatot edz.

A filmet a Warner készíti majd Brad Ingelsby forgatókönyvéből. Affleck és O'Connor producerként is jegyzik a projektet.

Affleck most épp J.C. Chandor filmjét, a Triple Frontier-t készíti, és várhatóan visszatér majd A könyvelő folytatására is. Amit O'Connor rendez majd, ahogy az Öngyilkos osztag második részét is.

A hírből arra is lehet következtetni, hogy Affleck nem tér vissza Batman szerepében Matt Reeves rendező tervezett folytatásában, feltehetően a Batman Superman ellen: Az Igazság Hajnala és Az Igazság Ligája negatív fogadtatása miatt.