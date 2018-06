Izgalmasnak ígérkező film készül Hulk Hogan szexvideós botrányáról

Francis Lawrence (Az éhezők viadala, Vörös veréb) rendezi a filmet Hulk Hogan és a Gawker peréről. A megboldogult blog végét az jelentette, hogy publikáltak egy kétperces szexvideót, benne a pankrátorral, aki rasszistán beszélt a felvételben, amiért kirúgták a WWE-től.

A film Ryan Holiday könyvén alapul majd, aminek a címe Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker, and the Anatomy of Intrigue. Peter Thiel a Paypal alapítása mellett arról is híres, hogy ő finanszírozta Hogan perét a Gawker ellen, amit meg is nyertek, csődbe sodorva a weblapot. Ez bosszú volt Thiel részéről, akiről az újságírás etikai határait gyakran feszegető Gawker megírta, hogy meleg.

A forgatókönyvet A nagy dobás-ért Oscar-díjat nyert Charles Randolph írja.

A producerek A-kategóriás sztárokat szeretnének megnyerni a főbb szerepekre.