Kiderült, mikor érkezik a Liza, a rókatündér rendezőjének új filmje - fotók

November 1-jén kerül a mozikba Ujj Mészáros Károly, a Liza, a rókatündér rendezőjének következő filmje, a titokzatos című X – A rendszerből törölve. Az is kiderült, miről fog szólni a film.

A főszerepet játszó színészek egy része már a Lizá-ban is együtt dolgozott a rendezővel: a filmbeli bűnügyet felfedező, majd a rejtélyes ügy nyomába eredő rendőröket Balsai Móni, Schmied Zoltán és Bede-Fazekas Szabolcs alakítja, de szerepet kapott Fekete Ernő, Szabó Győző, Básti Juli, Szirtes Ági, Kőszegi Ákos és Schneider Zoltán is – a filmben Kulka János is játszik.

A cselekményről a gyártók közleményéből annyit lehet tudni, hogy Éva (Balsai Móni) rendőr, akinek feltűnik, hogy a Budapesten rövid időn belül elkövetett jópár öngyilkosság igazából összefügg, és egy sorozatgyilkos műve.

Ám Éva férje öngyilkossága óta pánikbeteg, szorong és a mániáival küzd. Kinn a terepen leblokkol, képtelen részt venni a fővárosi rendőrség munkájában és kamaszodó, saját problémáival küszködő lányával sem találja meg a hangot.

A város ráadásul választások előtt áll. Az utcákon eluralkodik a káosz. Vandálok, tüntetők, anarchisták teszik lehetetlenné a békés életet – az egyenruhások nem érnek rá egy kétséges, bizonyíthatatlan üggyel foglalkozni. Viszont felkerül a központba egy új tiszt, Péter (Schmied Zoltán), aki Évával karöltve mégis nyomozni kezd az ügyben.