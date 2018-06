Kiderült, miről szóltak volna az új Star Wars-filmek, ha Lucas készíti őket

Készült egy könyv a James Cameron's Story of Science Fiction című sorozathoz, amiből kiderül, miről szólt volna George Lucas záró Star Wars-trilógiája, ha nem adja el a Lucasfilmet a Disney-nek. Lucas vázlatai eljutottak J.J. Abrams rendezőhöz és csapatához is, akik viszont más irányba vitték el a trilógiát. Nem ok nélkül.