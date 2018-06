Egyszerre 6 projekt is készül Harvey Weinstein szexbotrányáról

Összesen hat projekt készül a Weinstein-ügyről: egy játékfilm Brad Pitt cégétől, ami a MeToo-ra fókuszál, egy horror a műfaj legendájától, Brian De Palmától, egy színdarab a szintén zseniális David Mamettől, és három dokumentumfilm, amiből egyet a hírek szerint maga Weinstein készítene.

Nem vehető biztosra mind a hat projekt elkészülése, de a célvonalhoz a legközelebb a The Reckoning: Hollywood's Worst-Kept Secret áll. A kanadai dokumentumfilmes, Barry Avrich nyolc éve is készített egy dokumentumfilmet a Weinsteinről, ez volt a Unauthorized: The Harvey Weinstein Project.

A rendező új dokumentumfilmjét már be is mutatták a Hot Docs filmfesztiválon áprilisban, az amerikai mozikba és a streaming szolgáltatókra októberben érkezik.

Elkezdődött a forgatása egy másik dokumentumfilmnek is, aminek nem gondolták túl a címét (Weinstein). A filmet a BAFTA-jelölt Charlie Hedbo rendezője, Ursula Macfarlane és a Lightbox nevű gyártócég készítik a BBC-nek. A Lightbox Man on Wire című korábbi dokumentumfilmjét Oscar-díjra jelölték. A Weinstein-t tévében és moziban is forgalmazzák majd.

A Carrie és A sebhelyesarcú rendezője, Brian De Palma horrorként képzeli el a Weinstein-sztorit. A projekt címe Predator, producerként csatlakozott hozzá Saïd Ben Saïd (Az öldöklés Istene, Térkép a csillagokhoz, Elle), aki már a Gyilkos vágyak alkalmával is együtt dolgozott a rendezővel. A projektről már írtunk itt, azóta kiderült, hogy a film a Torontói Filmfesztivál ideje alatt játszódik majd, amikor Mira Sorvino szerint Weinstein üldözte a vágyaival, mialatt cége, a Miramax Hatalmas Aphrodité című filmjét promózták.

