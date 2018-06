Eddie Murphy és Wesley Snipes együtt veszik be Hollywoodot

Wesley Snipes csatlakozott Eddie Murphy-hez a Dolemite Is My Name! című film színészgárdájában. A Netflix filmje a Dolemite című blaxploitation (feketéket felvonultató B-film) készítéséről szól.

A Dolemite Is My Name! életrajzi film lesz, amiben Murphy az 1975-ben bemutatott Dolemite főszereplőjét és producerét, Rudy Ray Moore-t alakítja, aki egyszerre volt komikus, színész, zenész és producer. Snipes D'Urville Martint játssza, aki egyszerre volt a Dolemite rendezője és a címszereplő riválisának megformálója.

Rudy Ray Moore a hetvenes években kezdte zenei karrierjét, szexről szóló, profán szövegei megihlették Snoop Doggot is. Színészként mem kapott elég munkát Hollywoodban, így aztán a maga sorsának kovácsa lett, és a zenéjéből szerzett pénzt a Dolemite-ba fektette.

A rendező Craig Brewer, a forgatókönyíróknak, Scott Alexandernek és Larry Karaszewskinek pedig már van tapasztalata a kultfilmek forgatásáról szóló mozikban, ők az Ed Wood szerzői is.

Szerepel még a filmben Mike Epps, Craig Robinson, Tituss Burgess és Da'Vine Joy Randolph is.

A forgatás június 11-én kezdődött, a Netflix jövőre mutatja be a filmet.