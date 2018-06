A Solo bukása bedöntötte a többi Star Wars-eredetfilmet is

A Solo: Egy Star Wars-történet csalódást keltően szerepel a mozipénztáraknál és a kritikai fogadtatása is langyos, ezért a Disney félreteszi az "Egy Star Wars-történet" filmeket, így veszélybe került az Obi-Wan Kenobiról és a Boba Fettről szóló spinoff elkészülése is.

A Solo: Egy Star Wars-történet volt az eddigi legdrágább film a franchise-ban, viszont közel egy hónap alatt sem érte el a 200 millió dolláros bevételt Amerikában, így ez minden idők legkevesebb pénzt hozó Star Wars-filmje.

Ez volt a második "Egy Star Wars-történet" mozi a Zsivány Egyes után, viszont könnyen lehet, hogy ez lesz az utolsó is. A Disney a hírek szerint a spinoffok helyett a 9. részre és az új trilógiára fókuszál, így komoly veszélybe került az Obi-Wan Kenobi- és a Boba Fett-film is, pedig már rendezőket is kinéztek hozzájuk (előbbihez James Mangoldot, utóbbihoz Stephen Daldry-t).

A 9. részben visszatér Daisy Ridley, John Boyega és Adam Driver.

JJ Abrams a Star Wars: Az ébredő erő után tér vissza rendezőként, a következő trilógiát pedig Rian Johnson készíti majd, aki a Star Wars: Az utolsó jedik rendezését jegyzi.