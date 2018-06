Rosario Dawson meghökkentő kosztümben mentené meg a természetet

Rosario Dawson (Halálbiztos, Shop-stop 2., Sin City) nem olyan régen még azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy megmutatta: közel a negyvenhez is büszke meztelen testére. Most viszont különleges kosztümöt öltött magára, hogy a Wilderness Society természetvédő szervezet Save Ugly (védd a csúfot) kampányával hívja fel a figyelmet az ökoszisztéma szempontjából fontos, de megjelenésükben kevésbé vonzó fajok védelmére. A kampányban nem Dawson az egyetlen sztár, aki a nemes ügy érdekében "elcsúfította" magát: Cate Blanchett, Teresa Palmer és Joel Edgerton is csatlakozott.