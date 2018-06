Jaden Smith eszméletlen frizurát villant az új deszkás filmjében - videó

Megérkezett a Skate Kitchen igencsak hangulatos, látványos és fiatalos előzetese. A film férfi főszerepét Jaden Smith játssza, a rendező pedig Crystal Moselle, a The Wolfpack című elismert dokumentumfilm alkotója.

A tini filmőrültekről szóló The Wolfpack a 2015-ös Sundance fesztivál nagy slágere volt, most a rendező ismét egy fiatalokról szóló, keresetlenül realista filmmel tért vissza az amerikai függetlenfilmek mustrájára, hogy aztán megint kritikai sikert arasson. Első fikciós egész estés filmje, a Skate Kitchen főhőse egy zárkózott tinilány, Camille, aki összeakad egy lányokból álló deszkás bandával. Megszökik otthonról és persze megismerkedik egy pasival is, aki Jaden Smith játszik különös hajszínnel.

A film augusztus 10-én fut be az amerikai mozikba.