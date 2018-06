Olasz-holland duó veszi át a Berlinale vezetését

Egy olasz és egy holland filmes szakember, Carlo Chatrian és Mariette Rissenbeek veszi át a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) vezetését 2020-tól, Dieter Kosslick fesztiváligazgató megbízatásának lejárta után - jelentették be pénteken Berlinben.

"A sikertörténet 2020-tól új vezetéssel folytatódik" - emelte ki Monika Grütters, a német szövetségi kormány kulturális ügyekért felelős államminisztere a kormány finanszírozásával rendezett fővárosi kulturális eseményekért felelős vállalat (Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH - KBB) felügyelőbizottsági ülése után.

Carlo Chatrian filmes újságíró, a Locarnói Fesztivál művészeti igazgatójaként ismert, 2013 óta vezeti a svájci filmfesztivált. A Berlinalén is művészeti igazgatóként dolgozik majd.

Mariette Rissenbeek ügyvezető igazgatóként vesz részt a Berlinale vezetésében. A holland producer a nyolcvanas évek óta Németországban él, 2010 óta a német filmek külföldi terjesztésével foglalkozó German Films Service + Marketing ügyvezető igazgatója.

A Berlinale az új kettős vezetés révén Dieter Kosslick távozása után is megmarad igényes programot kínáló közönségfesztiválnak, de tovább is lép majd, fiatalabb, nemzetközibb és még inkább kísérletező kedvű lesz - húzta alá Monika Grütters, hangsúlyozva, hogy sok művész és filmes szakember éppen ezt az elvárást fogalmazta meg a Berlinalét 2001 óta vezető Dieter Kosslick utódlásáról folytatott vitában.

A Berlinale a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb az A-kategóriás filmfesztiválok sorában, idén csaknem 500 ezer látogatója volt, éves költségvetése nagyjából 25 millió euró (8 milliárd forint). A szemle a magyar filmművészet fontos bemutatkozási fóruma is, fődíját, az Arany Medvét tavaly Enyedi Ildikó nyerte el Testről és lélekről című alkotásával.