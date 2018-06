Gyönyörű időutazós romantikus animét mutatnak be Amerikában - videó

Megérkezett a trailer a Fireworks (Tűzijáték) című japán rajzfilmhez, amit szokatlan módon az amerikai mozik mutatnak be július 3-tól. Nem csoda, mivel az előzetese alapján nagyon ígéretes a film, a kritikusok is imádják, és a producer már készített egy nagyon sikeres animét, A neved (Your Name) című 2016-os filmet, ami minden idők negyedik legnagyobb bevételét érte el Japánban, és 78. helyen áll az imdb.com osztályzatainak rangsorában.