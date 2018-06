Meghalt Deanna Lund színésznő, aki olyan színészek mellett játszott hollywoodi filmekben, mint Frank Sinatra, Elvis Presley és Burt Reynolds. Ő volt a Land of the Giants című, óriásokról szóló sorozat egyik főszereplője, és játszott a Batman tévés változatában is. 81 éves volt.

A színésznő hasnyálmirigyrákban halt meg. 1937-ben született az Illinois állambeli Oak Parkban.

Általában ledér és vonzó nőszerepekre castingolták, ilyen karaktert alakított a Land of the Giants és a Batman sorozatokban is, az amerikai közönség főleg ezekből ismerte.

Sinatrával a Tony Rome-ban játszott (1967), Presley-vel a Paradise, Hawaiian Style és a Spinout címűekben, mindkettőt 1966-ban mutatták be. Burt Reynolds oldalán az 1975-ös Hustle-ben szerepelt, és fellépett a legendás komikus Jerry Lewis egyik filmjében is, a Hardly Working-ben 1981-ben.

Roman Polanski neki akarta adni a címszereplő Rosemary barátnője, Terry szerepét a Rosemary gyermeké-ben, de a színésznőt nem engedték el a sorozatából. Azóta is bánja, hogy nem harcolt jobban azért, hogy játszhasson a klasszikussá vált filmben.