Nicolas Cage új filmjének előzetese vadabb nem is lehetne - videó

Megérkezett a Mandy első trailere, amiben Nicholas Cage szokás szerint frenetikusat alakít, de ennyire megkattanva talán még sosem volt, és jó oka van rá.

Ritka az ennyire meggyőző trailer, de a film azért is jónak ígérkezik, mert Panos Cosmatos rendezte, aki készített már egy zseniális filmet. Az Beyond the Black Rainbow című pszichedelikus sci-fit kevesen látták, de aki igen, az imádja, és a kritikusok is rajonganak érte.

Remek kritikákat kapott a Mandy is, amiben Nicholas Cage szerelmét (Andrea Riseborough) egy őrült sátánista szekta támadja meg, a férj pedig bosszút esküszik és leszámol velük, véres és szürreális módokon, ha kell láncfűrésszel.

A film szeptember 14-én érkezik az amerikai mozikba.