Jack Black és Cate Blanchett kivégzik a tökfejeket

Újabb részleteket fed fel a második előzetes Eli Roth legújabb ijesztgetős filmjéből. A John Bellairs azonos című gótikus horror regényéből készült The House with a Clock in Its Walls-ban Jack Black, Owen Vaccaro és Cate Blanchett egy különös óra keresésére indulnak: a varázsló Jack Black házának korábbi, fekete mágus tulajdonosai egy megbűvölt órát rejtettek az épület falába, ami elhozhatja a világvégét. Már az első trailerből is kiderült, hogy Roth egyaránt ad a humornak és a horrornak, a második előzetes ezt is megfejelve hozza meg a néző kedvét. A film szeptemberben érkezik az amerikai mozikba, a magyarországi bemutatóról egyelőre nincs információ.