Gondok lehetnek az Indiana Jones 5 háza táján

Eredetileg 2020-ban mutatták volna be az Indiana Jones 5-öt, de ezt a premierdátumot egészen biztosan lekéste a projekt.

A forgatást jövő áprilisban akarták elkezdeni, de ez hónapokat, sőt akár egy évet is csúszhat. A kiszemelt stábtagokat már értesítették a változásról. A gondok a forgatókönyvvel vannak, az alkotók ugyanis nem voltak elégedettek David Koepp első verziójával, és megbízták Jonathan Kasdant azzal, hogy írja át a történetet. Kasdan apja, Lawrence írta az eredeti Az elveszett frigyláda fosztogatói-t, ők ketten a Solo: Egy Star Wars-történet szerzői is.

Steven Spielberg és Harrison Ford továbbra is el akarják készíteni az 5. részt, pedig annak az eredeti tervek szerint már jövőre mozikba kellett volna kerülnie. A rendező egyébként nagyon elfoglalt, épp remake-eli a West Side Story-t és a pletykák szerint Mark Rylance főszereplésével érkezik majd tőle a The Kidnapping of Edgardo Mortara című történelmi dráma.