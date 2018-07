Még mindig a dinoszauruszok uralják az amerikai mozikat

A Jurassic World: Bukott birodalom megőrizte első helyét az észak-amerikai mozik kasszasikerlistáján: hiába csökkent mintegy 60 százalékkal az érdeklődés iránta, a bemutatását követő második hétvégén sem volt sikeresebb film. A dinoszauruszos franchise legújabb felvonásának világszintű bevételei már közelítik az 1 milliárd dollárt.

A Jurassic World: Bukott birodalom 150 millió dolláros nyitánya után ezúttal "csak" 60 milliós jegyárbevételt produkált, de az észak-amerikán túli, 68 országra kiterjedő világpiacról is majdnem ennyit (56.1 millió dollár) szedett össze, így globális bevételei már 932 millió dollárnál járnak.

Az észak-amerikai mozis top 10 második helyezettje, a Pixar eddigi legsikeresebb bemutatója is megőrizte múlt heti második helyét: A hihetetlen család 2.- ra a bemutatása utáni harmadik hétvégén is 45,5 millió dollár értékben vettek jegyet. A szuperhősös családi animáció észak-amerikai bevételei átlépték a 400 millió dollárt (439,7), ezzel a film máris a stúdió második legsikeresebb filmje (kicsivel lemaradva a Szenilla nyomában mögött), és minden idők harmadik legsikeresebb animációs filmje. Persze elképzelhető, hogy két hét alatt mindkét listán az első helyre kúszik.

Viszonylag jól indított az észak-amerikai mozikban a Sicario 2.: A zsoldos: a kasszasikerlista harmadik helyén landoló premierfilm 19 millió dollárt behozott 35 milliós költségvetéséből, és 7 millió dollárt vert az első rész premierhétvégéjére. Még két másik friss bemutató tudott az észak-amerikai top10-be kerülni a hétvégén: az Uncle Drew című komédia 15,5 millió dollárral a negyedik, a Sanju című indiai életrajzi film 2,6 millió dolláros bevételével a nyolcadik. A Fox nemzetközi forgalmazásában az amerikai piacon bemutatkozó bollywoodi film 21,6 millió dolláros indiai nyitányával vezeti hazája toplistáját, s egy hétvége után máris az ötödik a 2018-as bollywoodi sikerlistán.

Az észak-amerikai mozikban a hétvégén az Ocean's 8 - Az évszázad átverése lett az ötödik: újabb 8 millió dollárt termelt, miközben a Solo: Egy Star Wars történet pont akkora jegyárbevételt könyvelt el, mint a Won't You Be My Neighbor? című dokumentumfilm, alkotásonként 2,3 milli dollárral ez a két film lett az észak-amerikai top10 hétvégi sereghajtója.