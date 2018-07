Döbbenet: Nicholas Cage az egyik legismertebb szuperhős bőrébe bújik

Nicholas Cage alternatív Pókember lesz az animációs Pókember - Irány a pókverzum című filmben, legalábbis a hangját adja Spider-Man Noir karakterének, ami annyit tesz, hogy "Sötét Pókember" .

A Pókember - Irány a pókverzum több alternatív Pókembert vonultat majd fel, Peter Parker (Jake Johnson) mellett Miles Moralest (Shameik Moore) is, aki az ismert Pókember fiatalabb, hasonló képességekkel megáldott tanítványa. És mint most kiderült, Nicholas Cage Spider-Man Noirját is láthatjuk majd a filmben, aki a '30-as évekből jön.

A filmet Phil Lord és Christopher Miller, A Lego-kaland készítői rendezték, őket rúgták ki a Solo: Egy Star Wars-történet forgatásáról.

A hangját adja még a karaktereknek Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Liev Schreiber, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez és Lily Tomlin.

A magyar mozikba év végén érkezik.