Borbély Alexandra csontikat válogat, és Terror cicával barátkozik

Az Origo ellátogatott a Spirál című film forgatására a sződligeti horgásztóhoz, ahol az Oscar-jelölt, Arany Medve-díjas Testről és lélekről Európai Filmdíjas színésznőjét, Borbély Alexandrát és a híres román színészt, Bogdan Dumitrachét, valamint a rendezőt, Felméri Cecíliát kérdeztük arról, miről szól a titokzatos Spirál című film.

A Spirál Borbély Alexandra visszatérése lesz a mozivászonra a nagy áttörést meghozó szerepe után. Nagyon ki voltam éhezve egy filmszerepre, mivel a Testről és lélekről-t már három éve forgattuk

– mondta a színésznő, aki tavaly elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Európai Filmdíjat. A nagy elismerésről azt mondta,

Önbizalmat ad, hogy jó színésznő vagyok, van helyem a szakmában, meg tudok birkózni a kihívásokkal. Érezhetném tehernek is, akarhatnék megfelelni az elvárásoknak, de inkább a pozitív oldalát látom a díjnak.

A castingon alkalmazott pszichológiai tesztet nagyon izgalmasnak találta, érezte, hogy jó projekt mellett dönt. Felméri Cecíliai rendező például a magánéletéről kérdezte, például arról, hogy hogyan viselkedik egy párkapcsolatban. Ahogy Enyedi Ildikó, úgy Cecília is látta a lelkemet – mondta a színésznő. Nem kell tőle nagyon távol álló karaktert játszania, elég arra gondolnia, mit tenne ő egy adott helyzetben. A casting idején még jeleneteket sem kapott a filmből, és később a forgatókönyvet is nagyon titokzatosnak találta.

A forgatás – ahogy Borbély Alexandra fogalmazott – természetközeli hangulatban zajlik:

Csontikat válogattam, legyeket csapkodtam, pecáztam csónakból, és fürödtem a tóban – mesélte. A forgatási napon kint volt Terror cica is, akivel Borbély Alexandrának külön össze kellett szoknia, mivel a színésznő régóta macskafóbiás, amit szerencsésen leküzdött. A macskát azért hívják Terrornak, mert szerepelt a Terror című, hazánkban forgatott sorozatban (cikkünk itt).

A rendezőtől, Felméri Cecíliától megtudtuk, hogy a film végig a festői szépségű horgásztónál játszódik, amit úgy talált meg a film operatőre, Réder György, hogy a Facebookon látott egy esküvői fotót, amit itt készítettek. A történet több mint egy év eseményeit meséli el, a forgatást, ennek megfelelően, négy évszakban kellett megszervezni.

A rendező a filmje stílusát szokatlannak és emiatt kissé kockázatosnak nevezte: a történetet a három főhős, Borbély Alexandra, Kiss Diána Magdolna és Bogdan Dumitrache szemszögéből mutatja be, ezzel arra világítva rá, hogy mindenki a saját világában él, máshogy fogjuk fel ugyanazt a valóságot.

A film magyar-román koprodukció, magyar nyelven forog, még Bogdan Dumitrache is magyarul beszél benne, amihez utószinkronra is szükség lesz, de nem kizárt, hogy azt is ő csinálja majd.

Bogdan bukaresti, így nincs hozzászokva a magyar nyelvhez, de gyorsan tanulja – mondta a rendező.

Olyan színészt kerestem, aki egyrészt nagyon jó, másrészt a személyiségének köze van az általam elképzelt karakterhez, ráadásul könnyű róla elhinni, hogy egy tóparton lakik – indokolta a férfi szereplőválasztást.

Bogdan Dumitrache az egyik legelismertebb román színész, olyan fontos alkotásokban játszott, mint a világhíres román újhullám elindítója, Cristi Puiu (Lazarescu úr halála) legújabb filmje, a Sieranevada; az Amikor Bukarestre száll az éj című Corneliu Porumboiu rendezte filmben pedig főszereplő. Őt a karaktere érdekelte a projektben.

Szeretem a gazdag lelki életet élő figurákat, és ez a karakter az egyik legérdekesebb, akit valaha játszottam – mondta.

A férfinak belső konfliktusa van a saját igazságérzete és a társadalmi konvenciók között. Nem tudott beilleszkedni a társadalomba, elszigetelődött, és a maga ura lett.

A jelenetben, amit aznap forgattak, épp eléget némi női holmit, hogy lélekben elengedje egy régi exét. A forgatási napot egy kicsit át kellett szervezni egy nyári zápor miatt, viszont összességében a stábnak így is szerencséje van az időjárással, például Borbély Alexandra épp a legmelegebb napokon fürdött a tóban.

A Spirál forgatása májusban kezdődött, a júniusi szakasz után a tervek szerint 9 októberi nap következik, majd 2019. februárjában zárulnak a felvételek. A filmről itt írtunk korábban.