Johnny Deppet perelik, mert részegen verekedett

Johnny Deppet azzal vádolja egy location manager, Gregg "Rocky" Brooks, hogy a sztár megütötte őt a City of Lies forgatásán. A stábtag szerint Depp alkoholszagot árasztott.

A location manager a forgatási helyszínekért felel, és a City of Lies tavaly áprilisi forgatási napján a stáb a Los Angeles-i Barclay Hotelnál készített felvételeket. Külsőket este 7-ig, belsőket 10-ig volt engedélyük forgatni, de Depp nem akarta befejezni a munkát, tovább akarta forgatni a jelenetet. Brooks kétszer is meghosszabbíttatta az engedélyt, de 11-kor be kellett fejezniük.

A location manager elmondta ezt a rendezőnek, Brad Furmannak, aki így válaszolt:

Oké, mondd ezt Johnny Deppnek.

Brooks előrelátóan egy rendőr társaságában ment oda a sztárhoz, de még el sem mondhatta neki a rossz hírt, Depp kérdőre vonta, hogy

Ki a f*sz vagy te? Nem mondod meg, hogy mit csináljak.

Brooks közölte vele, hogy ő a location manager, de Depp megismételte, hogy nem érdekli, kivel van dolga. Kétszer bordán ütötte a férfit, és alkoholszagot árasztva azt ordította neki, hogy

Adok 100 ezer dollárt, ha behúzol egyet!

A sztárt elrángatták a testőrei, a location managert három nappal később kirúgták.

A film Notorious B.I.G. meggyilkolásáról szól, az amerikai mozikba szeptember 7-én érkezik.