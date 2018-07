Elveszett forgatókönyvéből derül fény Stanley Kubrick vonzalmaira

A művészfilmek rendezőinek általában van néhány visszatérő témájuk, ami monomániásan izgatja őket. Stanley Kubrick kifejezetten sokoldalú rendező volt, viszont egy most megtalált forgatókönyvéből (amiről itt írtunk) kiderül, hogy milyen téma foglalkoztatta a pályája elején.

Kubrick most megtalált forgatókönyve a neves bécsi író, Stefan Zweig Égő titok címen magyarul is megjelent regényének adaptációja. A történetben egy férfi azért barátkozik össze egy tízéves fiúval, hogy elcsábítsa annak férjezett anyját. A forgatókönyv megtalálója, Nathan Abrams Kubrick-szakértő a Lolita ellentéteként jellemezte a történetet, Kubrick 1962-es Nabokov-adaptációjában ugyanis egy férfi azért csábít el egy asszonyt, hogy megkapja annak kiskorú lányát. Viszont a két projekt között nem is a különbségek, hanem a hasonlóságok az igazán fontosak: mindkét történet főhőse egy manipulatív szexragadozó, aki morális és társadalmi határokat hág át, hogy vágyait kiélje.

Nathan Abrams is amellett érvel, hogy Kubricknak nem engedték megfilmesíteni a Zweig-regényt, mert túl merésznek és tabudöntögetőnek találták a történetet, viszont a Lolita elkészüléséből arra is következtethetünk, hogy a rendezőt nem hagyta nyugodni a téma, harcolt érte, csak éppen egy másik projekt keretében foglalkozott vele, amire már zöld utat kapott a stúdiótól. Az is megkockáztatható, hogy a legendás rendezőt élete végéig érdekelte a vágy természetrajza, elég késői erotikus filmjére, a Tágra zárt szemek-re gondolni. Utolsó munkája szintén egy bécsi író, Arthur Schnitzler regényének adaptációja. Az Égő titok forgatókönyvéből az is kiderül, hogy Kubrick már akkor is roppant merész és ambiciózus rendező volt, amikor még híresnek sem számított, mivel 1956 idején még csak szárnyait bontogatta.