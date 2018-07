Borzongató álelőzetes érkezett Joaquin Phoenix Joker-filmjéhez - videó

Mint megírtuk, zöld utat kapott Joaquin Phoenix Joker-filmje, amihez most egy rajongó, Aldo Jones készített ál-trailert, ami nem járhat nagyon messze attól, amilyennek a film ígérkezik.

A trailer készítője Mark Hamill szövegét használta fel, aki a Batman: The Killing Joke című rajzfilmben szólaltatta meg Jokert. Amikor Phoenix pisztolyt fog a fejéhez, az az Abszurd alak című, Woody Allen rendezte filmből lett kivágva, a trailer pedig felvonultatja Ben Afflecket Batman szerepében és a JK Simmons által megformált Gordont is. A videó végén Phoenix is megjelenik, teljes Joker-sminkben.

A filmről egyébként keveset tudni: Batman nem fog benne szerepelni, Frances McDormand épp visszadobta Joker anyjának szerepét, de Robert De Nirót épp próbálják megnyerni egy másik szerepre. A forgatás szeptemberben kezdődik, premier feltehetően jövőre lesz.