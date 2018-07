A Filmalap a Művészetek Völgyébe is elviszi a magyar filmet

A hétvégén kezdődik a Művészetek Völgye, a sokszínű programot immár két helyszínen magyar filmek, klasszikusok, ritkaságok és közönségkedvencek is gazdagítják

A vigántpetendi Tókertben újdonságként debütál a fesztivál önálló kertmozija, a Cinema Hungary Völgymozi a Filmalap és a Művészetek Völgye közös szervezésében. Szombattól szombatig minden este kilenctől magyar filmek lesznek műsoron. A közelmúlt filmsikerei közül látható lesz A Viszkis, a Brazilok, a Budapest Noir és az Aurora Borealis című legutóbbi Mészáros Márta-film is. A Filmarchívum gyűjteményéből ritkán vetített különlegességek gazdagítják a válogatást, köztük Kovásznai György extravagáns Habfürdő-je, Xantus János kultfilmje, az Eszkimó asszony fázik, Koltay Gábor István, a király-a és Jancsó Miklós Szörnyek évadja című parabolája – digitálisan felújítva.

A kapolcsi Kastély-ban kilenc magyar mozifilm 16 mm-es filmszalagról pereg, köztük Makk Károly, Keleti Márton, Ranódy László népszerű alkotásai. A kínálatban olyan ritkaságok is szerepelnek, mint Marton Endre Katonazene című filmje, Bara Margit, Básti Lajos és Kállai Ferenc főszereplésével. A mozifilmek esti vetítéseit igazi csemegék, korabeli reklámok, filmhíradók előzik meg és követik is, hiszen sötétedéskor Kapolcs főterén a szabadban is mozizhat a Művészetek völgye közönsége.

A délutáni foglalkozásokon a gyerekeket rajzfilmekkel és interaktív programokkal várják a Filmarchívum munkatársai, a legifjabbak játékos formában ismerkedhetnek meg a celluloid filmek varázslatos világával.