Heath Ledger azt akarta, hogy verjék meg az utolsó filmjében

Tíz évvel ezelőtt érkezett a mozikba Christopher Nolan Batman-trilógiájának második része, A sötét lovag. Egy 2017-es interjúban a denevérembert alakító Christian Bale elárulta, a Joker-szerepéért posztumusz Oscar-díjat nyerő Heath Ledger annyira megszállottan törekedett a hiteles alakításra, hogy a vallatási jelenetben azt kérte tőle: ne finomkodjon, üsse meg keményen.

Heath Ledger 2008. január 22-én halt meg, hónapokkal utolsó filmje, A sötét lovag bemutatója előtt. Jokerként parádésat alakított, amiért posztumusz Oscar-díjat is kapott. Hogy mennyire törekedett a hitelességre, az kiderül Joseph McCabe 2007-2008-ban készült, tavaly megjelent interjúkötetéből (100 Things Batman Fans Should Know & Do Before They Die).

Ebben a Batmant alakító (egyébként alakításával cseppet sem elégedett) Christian Bale meséli el első forgatási napját Ledgerrel. Rögtön a film vallatási jelenetével kezdtek, és Bale egy felpörgött, szerepcentrikus Ledgerrel találta szembe magát.

Teljesen beleélte magát. Amikor ki volt festve és beöltözött a szerephez, mindvégig karakterben maradt, csak a forgatási napok végén alakult vissza remek társasági emberré.

- emlékezett vissza Bale. A Jokerként viselkedő, a vallatás pofonjaitól felvillanyozódó gonosztevő szerepében Ledger azt kérte színésztársától, hogy ne finomkodjon, üsse meg erővel.

Valósággal provokált. Mondtam neki, hogy nem kell igaziból megütnöm, ugyanolyan jól fog mutatni, ha csak a begyakorolt koreográfiával vesszük fel, de erre csak annyit válaszolt, önmagát is hergelve: gyerünk, gyerünk, gyerünk. Pofozta magát, és a díszlet csempefala tele volt repedésekkel és horpadásokkal, ahogy nekivágta magát. Teljes beleéléssel játszott.

Ugyancsak McCabe interjúkötetében beszél a rendező Christopher Nolan arról, hogy a film Jokerének miféle előzményei vannak:

Johnny Rotten, Sid Vicious, és a hasonló punk figurák mindettőnket inspiráltak a figura létrehozásában. De beszéltünk Alexről is a Mechanikus narancs főszereplőjéről, aki könyvben és filmen egyaránt anarchista, destruktív, mégis hatalmas karizmájú és intelligenciájú karakter.

A kötetben megszólalt Heath Ledger is, aki azt mondta, annak köszönhető, hogy elvállalta a szerepet, hogy a Batman: Kezdődik! teljesen lenyűgözte. Christopher Nolan olyan világot teremtett ugyanis, ami elég sötét és drámai volt ahhoz, hogy ne utasítsa vissza a felkérést, ráadásul az előkészítő beszélgetések során teljesen megegyezett a véleményük arról, miféle Jokert kellene életre kelteni.

Ha Tim Burton rendezte volna a filmet, visszautasítom. Egyszerűen azért, mert lehetetlen megközelíteni azt, amit Jack Nicholson csinált Burton világában, lehetetlen. Sőt, bűn lett volna másolni. Nolan új szemlélete viszont lehetőséget biztosított a karakter újszerű értelmezéséhez.

- mondta Ledger.