Újabb magyar filmes siker: Csuja László első filmje ismét díjat kapott

Csuja László Virágvölgy című, amatőr főszereplőkkel készült első mozifilmjét választotta a legjobb alkotásnak az időszerű problémákkal foglalkozó Párhuzamok és ütközések című kategóriában a palicsi filmfesztivál filmkritikusokból álló nemzetközi zsűrije - közölte a bírálóbizottság pénteken.

A film, amelyet Karlovy Varyban is díjaztak, napjaink Magyarországán játszódik, a történet szerint a külvárosi lakótelepen unatkozó Bianka hirtelen felindulásból ellop egy csecsemőt, majd kénytelen apát és otthont keresni, azonban senki sem fogadja be. Már-már feladná, mikor véletlenül találkozik a munkásszállón élő, jószívű Lacival, aki segíteni akar az utcán rekedt anyának, és eldönti, hogy mindenáron otthont teremt számukra.