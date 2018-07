Most forgatják a legújabb magyar sikerfilmeket

A nyár Magyarországon tipikusan a filmforgatások ideje, például azért, mert ilyenkor érnek rá az évad közben színházi munkáik miatt lekötött színészek. Összeállításunkban beszámolunk az épp most készülő, vagy már leforgatott, utómunka stádiumába érkező filmekről.

2018 nyarán leginkább vígjátékok és az Inkubátor Program keretében készülő elsőfilmek készülnek, utóbbi program rendkívüli sikernek számít: a Filmalap által a fiatal pályakezdő alkotók számára létrehozott támogatási kezdeményezés keretében készült a cannes-i fesztiváldíjazott Egy nap és a Karlovy Varyban hódító Virágvölgy is.

Dobó Kata filmjét ugyan nem az Inkubátor Programban keretében kapott támogatást, de rendezőként elsőfilmesnek számít. A Kölcsönlakás forgatása június végén ért véget a fóti Mafilm stúdióban, a film Ray Cooney színműve nyomán készült. Cooney nem ismeretlen sem a magyar nézők, sem Dobó Kata számára, hiszen az ő darabjának adaptációja volt A miniszter félrelép, Dobó Kata első filmes sikere is.

A női főszerepet alakító Balla Eszter szerint a Kölcsönlakás "szaladgálós vígjáték" lesz, igazi könnyed komédia, amelyben több pár ugyanabban a lakásban szeretné eltölteni az éjszakát, csak éppen nem tudják, hogy más is pályázik a pásztorórára. A filmezéshez hosszú idő után visszatérő Balla Eszter (Moszkva tér, Kontroll) mellett Haumann Máté, Oroszlán Szonja, Szabó Simon és Martinovics Dorina játszanak Dobó Kata első rendezésében, ami várhatóan jövő télen kerül a mozikba.

Június végén kezdődött egy másik romantikus vígjáték, a Mimi forgatása. A Poligamy és a Coming Out alkotójának, Orosz Dénes most készülő filmjének főhőse, a filmkritikusként dolgozó Gergő (Mészáros Béla), aki azzal szeretné megszépíteni szívbeteg anyja (Básti Juli) végnapjait, hogy azt hazudja: a szomszédja, Saci (Tenki Réka) tőle vár gyereket. Az unoka hírének megörülő asszony azonban hirtelen meggyógyul, így a két fitalnak nincs más választása, mint tovább játszani a szerelmespár szerepét. A filmes utalásokat és önreflexiót korábbi filmjeiből sem kispóroló rendező-forgatókönyvíró ezúttal sem hazudja meg magát: alkotói pályája előtt maga is filmes újságíróként dolgozott.

Szintén újságíróként indult Lakos Nóra is, aki ugyancsak romantikus komédiát rendez a nyáron. Lakos HAB munkacímű, első nagyjátékfilmjében Kerekes Vica egy reménytelenül szerelmes cukrászlányt alakít, aki mindent megtesz, hogy megmentse üzletét és visszahódítsa élete szerelmét. Az alkotók az elköteleződéstől rettegő, felnőni képtelen mai harmincasokról szóló történetet ígérnek,amelyben a női szemszög kerül előtérbe.Kerekes Vica mellett Elek Ferenc, Pálfi Kata és Kovács Lehel, valamint Gyarmati Erik gyerekszínész is játszik a filmben. Az elsőfilmes rendező korábban is dolgozott gyerekekkel: ő alapította a Cinemira Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivált, valamint a Gyerekfilm Akadémiát, ahol 8-18 éveseknek tart filmes workshopokat. Emellett számos rövidfilmet és rövid dokumentumfilmet is készített, első nagyjátékfilmjének bemutatója 2019 őszén várható.

Május végén kezdte forgatni első nagyjátékfilmjét a sződligeti horgásztó közelében Felméri Cecília. A várhatóan csak jövő februárban elkészülő Spirál magyar-román koprodukcióban készül, a tapasztalt kisjátékfilm-rendezőnek számító Felméri az első erdélyi magyar alkotó, aki a Román Filmközpont támogatásával készíthet mozifilmet. A Spirál „thriller elemeket tartalmazó, humorral finoman átszőtt lélektani dráma", amelyben furcsa háromszögtörténet bontakozik ki egy férfi és két nő között. A filmben újra főszerepet játszik a Testről és lélekről-ben nyújtott alakításáért Európai Filmdíjat nyert Borbély Alexandra.

Nagyon ki voltam éhezve egy filmszerepre, mivel a Testről és lélekről-t már három éve forgattuk

- mondta a szerepről az origónak a színésznő.

A Spirál legfontosabb férfi szerepét Bogdan Dumitrache alakítja, aki az utóbbi évek számos jelentős román filmjében (Legjobb szándék, Anyai szív, Sieranevada) játszott.

Olyan színészt kerestem, aki egyrészt nagyon jó, másrészt a személyiségének köze van az általam elképzelt karakterhez, ráadásul könnyű róla elhinni, hogy egy tóparton lakik

– indokolta a férfi szereplőválasztást a rendezőnő.

Újabb Inkubátor-sikerekre lehet számítani. Legalábbis, ha az Egy nap és a Virágvölgy fantasztikus fesztiválszerepléseiből indulunk ki. Az elsőfilmeseket támogató Inkubátor Programban három film is készül a nyár folyamán. Hartung Attila mai tinédzserekről, a Z-generáció „digitális bennszülötteiről" forgat Senki nem megy sehova munkacímmel, a nemzedéki történet azonban bűnügyi konfliktusba fordul, mikor az érettségit követő bulin a hősök, akik addig azt hitték, felelősség nélkül megtehetnek bármit, túllőnek a célon... Hartung fiatal főszereplői László Panna és a Deep Glaze zenekar énekeseként ismert Yorgosz Goletsas, a filmet jövőre mutatják be.

Nagy Zoltán első mozifilmjének forgatása is elkezdődött. A rendező korábban Enyhén sós című diplomafilmjével aratott sikert, Impromptu címen készülő első nagyjátékfilmje egy vidéki város ifjúsági vonószenekarának berkeiben játszódik. A történet főhőse egy 18 éves fiú, aki rájön, hogy mentoruknak, a zenekar vezetőjének viszonya van a zenekar egyik tagjával, egy 13 éves lánnyal. A „magyar metoo-filmként" is aposztrofált Impromptu a rendező szerint komoly kérdéseket feszeget: tudunk-e beszélni a serdülő gyerekek szexualitásáról, hol húzható meg a határ a még nem egészen felnőtt és az érett között, és mit tehet a szülő gyermeke védelmében és érdekében. A rendezőnek azért is különösen fontos a téma, mert saját tapasztalatán alapul, egy olyan eseten, amelynek szemtanúja volt, de annak idején az érintettek nem tudták feldolgozni, ami velük történt.

A két inkubátoros nagyjátékfilmen kívül egy dokumentumfilm is készül a nyár folyamán. Bakony Alexa Egy fiú címmel készülő filmjében Tóbiás történetét meséli el, aki Jázmin néven született egy kis, Szabolcs megyei faluban. A transznemű fiú legnagyobb vágya, hogy testileg is férfivé válhasson, ebben pedig édesanyja is támogatja. Bakony követéses dokumentumfilmként tervezi bemutatni a fiú történetét, azt a hatást elérve, hogy a néző minél inkább átérezze a főszereplő mindennapi küzdelmeit. Bakony Alexa filmjét egyedüli magyar projektként a tavasz elején rendezett ZagrebDox, a Zágrábi Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál szakmai fóruma is meghívta, ahol az alkotók külföldi kollégáiknak is bemutatták a filmtervet.