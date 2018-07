Bűnügyi és költészeti alkotásokat várnak a filmfesztivál szervezői

Augusztus 5-ig lehet nevezni 2017 júliusa után készült játék-, dokumentum- vagy ismeretterjesztő; animációs, fikciós és kísérleti rövidfilmmel, valamint versfilmmel a Bujtor István Filmfesztiválra, amelyet augusztus 18. és 20. között rendeznek meg Balatonszemesen.

A szervezők elsősorban olyan filmeket várnak, amelyek valamilyen rejtély, bűnügy, titok körül zajló cselekményt dolgoznak fel vagy a költészet valamely elemét, verset, balladát, költői életművet mutatnak be filmes formanyelven, az emberi élet sokszínűségét ábrázolják egy vagy több cselekményszállal és fordulattal. Elsősorban fiatalos szemléletű és szubjektív alkotói megközelítéssel forgatott alkotásokat várnak - közölték a szervezők az MTI-vel.

Egy alkotó vagy alkotócsoport legfeljebb öt filmmel nevezhet bármely kategóriában, amelyek hossza egyenként csak indokolt esetben haladhatja meg a 60 percet.

A munkákat előzsűri válogatja a versenyprogramba, amelyet közönség előtt vetítenek le a Szemesi Nyármarasztó Napok keretében. A négy műfaji kategória nyertesének alkotói, alkotócsoport esetén képviselői repülőjegyet nyernek a 2019-es cannes-i filmfesztivál idejére, filmjük pedig bekerül a Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál programjába is.

Balatonszemes Község Önkormányzata, a Latinovits Emlékmű Alapítvány, a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház és a Magyar Versmondók Egyesülete közvetlenül Bujtor István halála után alapította meg a filmfesztivált. A balatonszemesi származású, Balázs Béla-díjas színművész, filmrendező, forgatókönyvíró és producer tiszteletére létrehozott seregszemle versenyprogramja önálló alkotók, műhelyek, filmstúdiók számára egyaránt nyitott.

A fesztiválprogramban Bujtor István válogatott filmjeit is megnézheti majd a közönség, és a tavalyi győztes alkotások is vászonra kerülnek: Chilton Flóra Telefonok filmsorozatának Célkeresztben című rövidfilmje; Aracsi Norbert Remember me/Emlékezz rám című, angol nyelven forgatott egyszereplős kisjátékfilmje; Kató Hajnalka etűdje, amely Rakovszky Zsuzsa Egyirányú utca című versét dolgozza fel, és Helstáb Martin Hurut című animációs alkotása. A szakmai seregszemle részeként fiataloknak rendeznek filmes workshopot, emellett a közönség szervezetten is elzarándokolhat a Bujtor-Latinovits dinasztia végső nyughelyéhez.