Bradley Cooper és Lady Gaga filmjével nyit a Velencei Filmfesztivál

Bradley Cooper első rendezését, A Star Is Born-t (Csillag születik) versenyen kívül mutatják be a 75. alkalommal megrendezett Velencei Filmfesztiválon. A filmben Cooper oldalán Lady Gaga játssza a főszerepet.

A zenés drámát augusztus 31-én vetítik majd világpremierként. Riktán fordul elő, hogy egy színész első rendezése ilyen nívós fesztiválon mutatkozik be, a film ráadásul komoly Oscar-esélyesnek is számít. Cooper és Lady Gaga közösen írták a film dalait és énekelnek is benne.

A Star Is Born remake, sőt már a harmadik: az eredeti 1937-ben készült, azóta feldolgozták 1954-ben Judy Garlanddal és 1976-ban Barbra Streisanddal.

Cooper egy country sztárt alakít, aki szárnyai alá vesz egy énekesnőt (Lady Gaga), akiből sztárt csinál, karrierjük azonban máshogy alakul, és ezt a kapcsolatuk is megsínyli. A fesztivál augusztus 29-től szeptember 8-ig tart.