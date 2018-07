A magyar film 11 év után ismét versenybe száll az Arany Leopárdért

Szeptembertől látható a hazai mozikban Kenyeres Bálint első nagyjátékfilmje, a Tegnap. A rendező már rövidfilmjeivel is jelentős sikereket ért el: a Zárás Velencében, a Before Dawn Cannes-ban versenyzett, s később elnyerte az Európai Filmakadémia díját, A repülés története pedig szintén Cannes-ban debütált. A magyarországi premier előtt a Tegnap a locarnói filmfesztivál Cineasti del Presente nevű versenyprogramjában mutatkozik be, így tizenegy év után újra magyar film száll versenybe itt az Arany Leopárdért.