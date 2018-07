A Saul fia Oscar-díjas rendezője nagyon erős mezőnyben versenyez Velencében

Huszonegy film verseng az Arany Oroszlánért a Velencei Filmfesztiválon, köztük Nemes Jeles László Napszállta (Sunset) című nagyjátékfilmje, amiről itt írtunk. A versenyprogram tele van neves rendezők legújabb munkáival, viszont csak egy nő szerepel benne, Velence tehát nem követi az A-kategóriás fesztiválok legújabb trendjét, és nem nézik, ki készítette a filmet. Egy magyar rendező, Szőcs Petra első nagyjátékfilmjét, a Dévá-t viszont vetítik a Biennale College Cinema programjában.

Mint megírtuk, a nyitófilm Damien Chazelle és Ryan Gosling új mozija, Az első ember, versenyen kívül pedig vetítik Bradley Cooper és Lady Gaga filmjét, a Csillag születik-et is.

A versenyprogram tele van neves rendezők és színészek új alkotásaival.

Ott van a Coen-testvérek The Ballad of Buster Scruggs című mozija, Alfonso Cuaróntól a Róma, és Paul Greengrass rendezőnek a 2011-ben Norvégiában Anders Breivik által elkövetett vérontásról szóló, Utoya, július 22. című filmje is. Mike Leigh a Peterloo-val, Jacques Audiard a The Sisters Brothers-szel szerepel a versenyben, Brady Corbet Vox Lux című munkájában pedig Natalie Portman és Jude Law játszanak. Ott lesz a japán mozi kultfigurája, a Tetsuo - A vasember rendezője, Shinya Tsukamoto (Killing), a Luca Guadagnino Suspiria című horrorfilmje (cikkünk itt), és a The Favourite, a görög fenegyerek, Jorgosz Lantimosz új munkája (amiről itt írtunk).

A versenyprogramban egyetlen női rendező szerepel, Jennifer Kent, a The Babadook című sikeres horror alkotója (új filmje a The Nightingale). A fesztiváligazgató, Alberto Barbera azt mondta a női rendezők mellőzéséről: Maximálisan tiszteljük a filmeket. Nem nézzük, ki a rendező, csak a színvonal érdekel minket. Győzzön a legjobb. Sajnálom, hogy kevés a női rendező, de mi nem filmeket gyártunk. Ez nem a mi hibánk, és nem vezettünk be kvótát.

Egy magyar rendezőnő viszont bekerült a fesztivál programjába. A Déva Szőcs Petra első nagyjátékfilmje. A film a Biennale College Cinema tehetséggondozó programjának támogatásával készült, amelyre évente mindössze három projektet választanak ki. Ez az első magyar alkotás, amely a 2013 óta működő Biennale College Cinema közreműködésével jött létre.

A rendező A kivégzés című rövidfilmjét 2014-ben a budapesti Friss Hús rövidfilmfesztiválon, majd a cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában vetítették, Csoszogj úgy című rövidfilmje pedig 2016-ban mutatkozott be a Friss Húson, amit sikeres nemzetközi fesztiválvetítések követtek. Mindkét film számos fontos nemzetközi díjat nyert.

A film forgatókönyvírója Nagy V. Gergő és Szőcs Petra, producere Fülöp Péter, operatőre Dévényi Zoltán, vágója Dunai László. A főbb szerepeket Nagy Csengelle, Mohamed Fatma és Komán Boglárka játsszák, a gyerekszerepekben a Dévai Szent Ferenc Alapítvány növendékei láthatók. A film Déván és Petrozsényben forgott. A Déva egy árvaházban élő albínó lányról, Katóról szól, aki a nyári szünetben összebarátkozik egy új önkéntessel, Bogival, de barátságát csak úgy tudja kifejezni, hogy elárul valaki mást.

A zsűrielnök Guillermo Del Toro (erről itt írtunk), az Arany Oroszlán-életműdíjat Vanessa Redgrave kapja. A világ egyik legrangosabb filmes eseményét 2018. augusztus 29. és szeptember 8. között rendezik meg a velencei Lidón.