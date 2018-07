Masaaki Yuasa japán animációját, a The Night Is Short, Walk on Girl-t bemutatják Amerikában is. A bizarr romantikus vígjáték egy mixer lány egyetlen éjszakáját mutatja be, ami alatt különféle szürreális fordulatok érik őt, egy csoporttársa ráadásul mindenféle kamu okokkal közeledik hozzá, mert szerelmes belé.