Egy pesti kínai étteremben vacsorázott a Will Smithszel forgató rendező

A tajvani kétszeres Oscar-díjas filmrendező, Ang Lee a jövőre mozikba kerülő Gemini Man forgatása miatt tartózkodik Budapesten. A Will Smith főszereplésével készülő film két forgatási napja között pedig beugrott Wang Mester zuglói éttermébe.

Csak néhány szót tudtunk váltani egymással. Azt mondta, hogy nagyon sajnálja, hogy ilyen későn, a budapesti forgatási munkák vége felé talált rá az éttermemre - mondta Wang Mester, a nevét viselő étterem tulajdonosa. Hozzátette, hogy Ang Lee természetesen nem magától talált rá a 14. kerületi helyre, hanem a helyi stábból ajánlotta valaki. Két hete szinte megállás nélkül dolgoztak és a rendező nagyon szeretett volna már kimozdulni - így jött az ötlet.

Egy nagyobb, csupa amerikaiakból álló társasággal jöttek. Jó hangulatú, vidám csapat volt. Számunkra csak az étteremben derült ki, hogy a rendező is nálunk vacsorázik, hiszen természetesen más néven volt a foglalás - mondta Wang, megjegyezve azt is, hogy egy kifejezetten jó fej fickó. Így talán nem meglepő, hogy még egy közös kép is készült.

A 63 éves tajvani származású Ang Lee nevéhez olyan filmek fűződnek, mint a legjobb idegennyelvű Oscar-díjat bezsebelő Tigris és Sárkány, a szintén Oscar-díjas Túl a barátságon, vagy az Akadémia által ugyancsak elismert Pi élete. A rendező filmjei arany szobrokat értek egyebek mellett a Golden Globe-on, a Velencei és a Berlini Filmfesztiválokon is.

Wang Mester, azaz a pekingi Wang Qiang 27 éve él már Budapesten. Övé az egyik legrégebbi, autentikus kínai konyhával rendelkező étterem Magyarországon. Szigorúan nem a legtöbbek által ismert, "magyarosított" kínai büfét viszi, hanem az igazi, házias kínai ízeket mutatja be. Az Ang Lee által felkeresett zuglói étterme mellett idén nyitott két újabb, kifejezetten a kínai street food-ot kínáló helyet a belvárosban.