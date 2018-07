Ítéletet hoztak Guillermo del Toro plágiumügyében

Mint mi is megírtuk januárban, Guillermo del Toro rendezőt beperelték, amiért a vád szerint lopta az azóta négy Oscar-díjat elnyert A víz érintése történetét.

Most megszületett az ítélet, mely szerint a film nem plágium. David Zindel, apja, a Pulitzer-díjas drámaíró Paul Zindel örököse szerette volna megszerezni A víz érintése teljes bevételét, de semmi nem kap, mivel Percy Anderson bíró úgy ítélte meg, csak a film alapkoncepciója hasonlít a Let Me Hear You Whisper című tévéjátékra, az pedig túl általános ahhoz, hogy le lehessen védeni.

A Let Me Hear You Whisper egy takarítóról szól, aki megsajnál egy kutatóintézetben tartott delfint, amin kísérleteket végeznek, és megszökteti. A víz érintésé-ben ugyanez történik, csak delfin helyett egy rejtélyes humanoid lénnyel.

Akármennyire eredeti is, szerintünk nem különösebben jó film A víz érintése, amiről itt írtunk.