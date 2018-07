Carmen Maura kapja az Európai Filmakadémia életműdíját

Idén Carmen Maura színésznőt tünteti ki életműdíjjal kiemelkedő karrierje elismeréseként decemberben az Európai Filmakadémia (EFA).

Az EFA csütörtöki közleménye felidézi, hogy a legelső Európai Filmdíj-átadóján, 1988-ban Carmen Maura kapta a legjobb színésznőnek járó díjat Pedro Almodóvar Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén című filmjében nyújtott alakításáért, amelyért egyúttal a spanyol Goya-díjat is elnyerte. Együtt dolgozott Almodóvarral A vágy törvénye című filmben 1987-ben, majd 2006-ban a Volver című alkotásban is, amelyért legjobb színésznő díját kapta Cannes-ban, valamint ismét elnyerte a Goya-díjat.

Az 1990-es, harmadik Európai Filmdíj-átadón ismét Carmen Maura bizonyult a legjobb színésznőnek, ezúttal Carlos Saura Jaj, Carmela! című filmjében nyújtott alakításáért, amelyért szintén Goya-díjat kapott.

Karrierje során olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Fernando Trueba (Ártatlan kicsapongások, 1985), Mario Camus (Shadows in a conflict, 1993) vagy Agustí Villaronga (Levél Evitához, 2012) is.

Juliát alakította Alex de la Iglesia A közösség című 2000-es filmjében, amelyért Ezüst Kagyló-díjat nyert San Sebastianban, valamint egy újabb Goyát. A Szerelem a hatodikon című filmben nyújtott alakítását César-díjjal jutalamazták a legjobb női mellékszereplő kategóriában.

Hazája, Spanyolország rendezőin kívül olyan alkotókkal dolgozott együtt, mint a francia André Techiné, Etienne Chatiliez, Philippe Le Guay vagy Francis Ford Coppola és az argentín Alejandro Agresti.Carmen Maura a francia Ordre des Arts et des Lettres lovagja, továbbá megkapta a locarnói filmfesztivál Kiválósági Díját, valamint a Donostia Életműdíjat is.

A színésznő a 31. Európai Filmdíj-átadó díszvendége lesz december 15-én a spanyolországi Sevillában.