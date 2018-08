Kemény nevelésről és a közösségi média veszélyeiről szól az új magyar film

A Senki nem megy sehova munkacímű film hazánkban elsőként mutatja be a Z generáció világát, ígérik az alkotók (a filmről itt írtunk korábban). A film Hartung Attila egész estés rendezői debütálása, szerepel benne Stohl András, a főszereplő pedig a Deep Glaze frontembere, Jorgosz Golecász. Az egyik forgatási napjára az Origo is kilátogatott, ahol az alkotókat kérdeztük arról, mit is mond el a film a mai fiatalokról és a budapesti éjszakáról.